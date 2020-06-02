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MSN新聞77位編輯丟飯碗！改用AI撰寫　員工：假新聞如何防範？

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▲微軟（Microsoft）。（圖／路透社）

▲微軟（Microsoft）旗下MSN網站的新聞編輯數十人遭到解雇。（圖／路透社）

實習記者施怡妏／綜合報導

現代社會科技越來越進步，人工智慧（AI）漸漸取代人力，成為公司的新寵兒，科技巨頭微軟（Microsoft）將進行內部組織調整，其中隸屬於Microsoft News（微軟新聞）共數十名新聞工作者和編輯人員將被裁員，等到合約到期後不再續簽，改由AI接替他們原本的工作。

綜合外媒報導，目前MSN網站上的新聞，主要由編輯團隊負責，統整其他家媒體的新聞後報導，重新挑選圖片以及下標題，現在這些工作全部改由AI負責。微軟表示，「就像其他企業一樣，我們會定期評估公司的情況，這項決定可能會使公司增加對特定領域的投資，或是人力的重新調整安排，然而這些決定並不是因為新冠肺炎而做的」。

消息人士指出，微軟公司已於上周通知遭解僱人員，從6月30日起就不再續約，美國方面有50人受到影響，英國有27人。被裁減的主要是微軟SANE（Search、Ads、News、Edge）部門的編輯，他們負責產出MSN.com、Edge及Microsoft News App服務，提供新聞給讀者閱讀。原本是微軟的全職編輯依然留下，但所有的約聘人員全數不再留任。

▲▼AI,人工智慧。（圖／達志／示意圖）

▲MSN新聞將由AI撰寫。（圖／達志／示意圖）

微軟一名員工表示，「利用AI取代人類編輯新聞，是一件非常危險且可怕的事情，微軟的新聞有很嚴格編輯規範，以及審核規範，為了確保網站上不會出現違規的內容，尤其是針對未成年的讀者，防止他們看到不恰當的新聞」，人類編輯還可以防範假新聞，減少不必要的紛爭。

微軟從1995年成立MSN頻道後就有新聞編輯團隊，2018年還成立Microsoft News部門，並在全球50多國聘請了800名編輯人員。AI新創公司Open AI去年公布的AI文字產生器GPT2，可產生幾乎接近真人所撰寫的新聞，但也引發未來可能會出現假新聞的爭議，Open AI也決定暫時不釋出模型，只公開一小部份的範例。

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