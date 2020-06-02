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貿易戰持續！南韓「得不到滿意答覆」WTO再控日本：盼解除出口限制

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▲▼南韓政府決議重啟WTO訴訟，希望日本停止對韓出口限制（圖／達志影像／美聯社）

▲羅承植表示，南韓政府擬重啟WTO訴訟，盼日本停止對韓出口限制。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府有意在世界貿易組織（WTO）的紛爭調解機構，針對日本對韓的出口限制、剔除白色國家名單等議題重啟訴訟，並將客觀證明日本政府的舉措充滿非法性、不正當性，以維護南韓企業的正當利益，化解兩國企業與全球供應鏈所面臨的不確定性。

綜合韓媒報導，南韓產業通商資源部貿易投資室長羅承植（나승식）2日召開記者會表示，過去半年來南韓政府致力和日方溝通、重啟政策對話，甚至增強出口管理體制，嚴格審查可能轉用至軍事用途零件的輸出；5月12日向日方商議，希望能解除對韓的3大品項貿易出口限制、並將南韓重新納入白色國家名單；然而日方遲至5月底前仍未給出「令南韓滿意的交待」，因此決定重啟對日調解訴訟。

羅承植表示，「日本政府並未展現解決問題的意志，雙方在解除爭議上的討論也未獲任何進展，我方很難將目前的情勢，視為符合WTO爭端調解機制的暫停條件。」

據悉，日本政府因不滿南韓大法院「二戰朝鮮非法徵用勞工」等判決，自去年7月限制對南韓出口用於半導體、顯示器生產上的3大項原料；8月更將南韓從「白色國家名單」剔除。對此，南韓政府去年9月決定在世界貿易組織的「紛爭調解上訴機構」（Appellate Body）對日本提出訴訟；直到11月22日，南韓決定延長《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA），並以「雙方間正常管道下的溝通」為條件，暫時停止對日本的調解訴訟。

不過外界對南韓政府的決定感到不樂觀，認為南韓將面臨「無法官可審」的窘境。原因在於，由7名法官組成的世貿組織紛爭調解機構，因美國自歐巴馬時期便阻擾世貿任命法官，使目前連維持機構順利運作的3名法官都無法被選出。羅承植也回應，目前南韓政府正對此研擬對策。

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