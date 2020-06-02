佛洛伊德葬禮9日舉行　費用由「前美國拳王」全部買單

▲美國前拳王梅威瑟將支付佛洛伊德葬禮的全部費用。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，引發全美關注，不少知名人士都紛紛發生為佛洛伊德討公道，盼能推倒美國長年種族歧視這堵高牆。根據最新消息指出，同為非裔的前美國拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）決定低調地包下佛洛伊德的喪禮費用。

根據《美聯社》報導，儘管這輩子跟佛洛伊德沒有任何交集，但梅威瑟仍親自與他的家屬取得聯繫，並且告知對方自己有意願支付其喪禮費用以及其他雜項支出，而佛洛依德的家屬最後也同意接受梅威瑟的資助，喪禮將在美國時間6月9日舉行。

根據《ESPN》報導，梅威瑟公司旗下的首席執行官埃勒勒比（Leonard Ellerbe）便說：「他可能會因為我說出這件事而生氣，但沒錯，他肯定會支付喪禮費用。」

對於梅威瑟的低調行善，外界給予一致好評，而他的團隊則表示，梅威瑟覺得這是應該要做的事情，是在做一件正確的事。

梅威瑟在職業拳擊生涯中，至今保持50戰全勝的傲人戰績，而且其中有27場比賽是擊倒對手獲勝的，這樣出色的表現也讓他賺進大把鈔票，根據《富比士》的統計，梅偉瑟10年的拳擊生涯中共賺進13.2億美元。

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