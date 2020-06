示威群眾「砸碎玻璃搶劫」　蘋果宣布暫閉…層層「加厚木板」封鎖店門

▲員工正在用木板封住蘋果商店大門。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

「佛洛伊德之死」所引發的示威活動在全美各地爆發,儘量許多民眾透過和平遊行表達訴求,但也有不少較為激進的群眾,除了放火焚燒警車之外,還打碎商家玻璃趁機搶劫,位在市中心的商店只能用加厚木板圍住店面,甚至連蘋果商店也都被層層封住。

▲蘋果商店門口已經有被砸的痕跡。(圖/達志影像/美聯社)



位在華盛頓特區「友誼高地」(Friendship Heights)的街道日前遭到暴力示威份子破壞,許多商店的玻璃都被打碎,裡面的商品被洗劫一空,當時附近只有50名警力,完全無法阻止。當地警局表示,他們會在最近幾天的晚上加派人力,積極在街道上巡邏,避免任何破壞。

▲▼位在市中心的商店紛紛用木板封住店門。(圖/達志影像/美聯社)



附近商家表示,他們1日已經提早到下午4點打烊,並在店鋪外圍架起加厚木板,或是直接用木板封住店門口,同時盡可能地把東西鎖進保險庫,降低損失的金額。

蘋果(Apple)公司表示,他們目前關閉了全美各地的部分商店,「考慮到團隊的健康與安全,因此決定關閉。」推特上曝光的照片可以看到,從紐約市到華盛頓州,好不容易在疫情緩解後,重新開幕的蘋果商店,又全部被釘上木板封閉。

Sephora and the Apple Store preemptively boarded up at The Summit shopping center near Birmingham pic.twitter.com/9fdg3x7OfP