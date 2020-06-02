快訊／中油加油90元爽中千萬！3-4月發票中獎清冊出爐　快看11位幸運兒有你嗎

▲3-4月統一發票開獎。（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君、謝仁傑／綜合報導

財政部今（2）日公布2020年3-4月中獎發票名單和張數，根據財政部統計，本期1,000萬元特別獎中獎張數11張、200萬元特獎中獎張數16張。本期中獎幸運兒中，統一超商就出現3位千萬元得主，其中一人僅花15元買茶飲就中大獎；特獎200萬元的部分也有3位得獎者，消費都不過100元就成了百萬富翁。

2020年3-4月統一發票中獎號碼，千萬特別獎號碼是「91911374」，而200萬特獎號碼為「08501338」。頭獎3組號碼分別為「57161318」、「23570653」、「47332279」，增開六獎1組為「519」。本期領獎期間自6月6日起至9月7日止，中獎的幸運兒們請記得兌領。

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今年開始財政部增開雲端發票專屬獎項500元，這增加了10～50萬組幸運兒，民眾若想多點小確幸，記得多多利用雲端發票對獎。

▼109年3-4月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊。點圖可放大。（圖／取自財政部）



▼109年3-4月期統一發票200萬元特獎中獎清冊。點圖可放大。（圖／取自財政部）

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