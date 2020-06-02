川普教堂外「高舉聖經」拍照　主教怒批：他沒來禱告！

▲川普到聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

美國非裔男子「佛洛伊德之死」引爆民眾怒火上街示威，總統川普發表演說試圖止火，還來到聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前高舉《聖經》拍照，而主教巴德（Mariann Edgar Budde）知道後非常生氣，因為總統傳達的訊息與教堂立場以及耶穌基督的教誨『背道而馳』，還未經同意就把教堂當作拍攝背景。

根據CNN報導，有著「總統教堂」之稱的聖約翰公會在示威活動中，遭到縱火破壞，主教表示，「我非常生氣，甚至不敢相信自己看見什麼，總統來的時候，並沒有禱告，也不像媒體說的那樣，承認國家的痛苦。」

此外，主教還補充說，自己與那些為「佛洛伊德之死」發聲者一樣，都抱持著尋求正義的心態，特別是美國有色人種的痛苦，是否有任何握有公權力的人會承認他們的神聖價值，正當地要求結束我們國家400年來系統性的種族歧視與白人至上主義。他只是想要全世界知道，華盛頓教區將跟隨耶穌的腳步，且遠離這位總統的煽動性語言。

▲白人警察執法過當，用膝蓋壓制導致黑人男子窒息身亡。（圖／翻攝自推特／@QasimRashid）



「佛洛伊德之死」發生在明尼蘇達州明尼亞波利斯市（Minneapolis），當地派出所接到報案電話稱，有人試圖在商店使用偽鈔，因此調派4名警員趕往現場，並根據報案人所描述的嫌疑犯外貌，將膝蓋重壓佛洛伊德在地上，儘管他不斷求饒，但在場警員充耳不聞，不久後窒息而失去生命跡象。