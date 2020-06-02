電信三雄員工平均年薪全揭露！台灣大100萬8千元居冠　中華電薪資支出近199億元

▲電信三雄員工平均薪資全揭露。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

台灣證券交易所、櫃買中心昨（1）日公布108年度上市櫃公司的平均薪資費用統計，其中電信三雄的員工平均薪資費用也能查得到，其平均薪資最高的為台灣大（3045），接著是中華電（2412），最後則是遠傳（4904）。

根據資料顯示，台灣大的平均每位員工薪資為100萬8000元，而中華電則是為91萬8000元，最後遠傳則是82萬8000元，亞太電信74.7萬元。

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除了電信三雄，如果拉大範圍來比較，在通信網路業這項業別中，平均每位員工薪資最高的是智易（3596）平均每位員工薪資為192萬元、其後依序是，是方（6561）159.6萬，仲琦（2419）127萬4000元、合勤控（3704）122萬元、美律（2439）119萬2000元，互動（6486）116萬，鋐寶科技（6674）114萬6000元，顯示電信零組件廠商的薪資，也不見得輸給電信業。

電信三雄中，排行冠軍的台灣大也僅在這個產業別中位居第10。不過若是以員工薪資總額度來看，中華電為最高198億8795萬7000元，主要原因當然也是因為員工數比較多，再來則是遠傳48億3663萬6000元，第三為啟碁39億9403萬4000元，第四為台灣大37億6286萬6000，第五則是宏達電33億9162萬2000元。

