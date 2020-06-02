佛洛伊德家屬質問！警察局長沉痛「脫帽道歉」：願做一切挽回他性命

▲明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）召開記者會說明示威情況。（圖／翻攝Twitter@MinneapolisPD）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」事發城市明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）於5月31日表示，沉默或無所作為就是共犯行為，因此涉案的4名警察都背負相同的責任。他透過CNN現場直播向死者家屬對話時，脫下警帽表示，「如果我能做任何事情，把佛洛伊德先生帶回來，我會竭盡全力地去做。我真的非常抱歉。」

CNN記者西德納（Sara Sidner）於31日晚間來到示威現場，同時與棚內主播萊蒙（Don Lemon）、佛洛伊德的弟弟菲隆尼斯．佛洛伊德（Philonise Floyd）連線直播。菲隆尼斯．佛洛伊德透過媒體詢問警察局長，「我想要知道，他是否會替我的兄弟伸張正義，逮捕並起訴所有（涉案）警察。」

"I am absolutely, devastatingly sorry for their loss. If I could do anything to bring Mr. Floyd back, I would do that. I would move heaven and Earth to do that." Minneapolis Police Chief Medaria Arradondo addresses the family of George Floyd live on CNN. https://t.co/tzZe64FaEp pic.twitter.com/dOmRV6O7ZV — CNN (@CNN) June 1, 2020

阿拉頓多表示，雖然起訴與否是由郡檢察官所決定，聯邦調查局（FBI）也正在調查當中，但他決定開除所有涉案警察，並不是基於官僚機構壓力或階級，而是因為他知道這是錯誤的行為，這些人全都負有相同責任，「佛洛伊德（George Floyd）先生在我們手中死去，我把它視為共犯行為。沉默與無所作為，你就是共犯。」

阿拉頓多提到，他今天來到示威現場，是為了向佛洛伊德致敬，也替受害者家屬以及受到傷害的社區祈禱，並形容這起事件是「違反人性」的錯誤行為，「生活中是存在絕對真理的」。

George Floyd's brother, Philonise, was brought to tears after speaking with Minneapolis PD Chief Medaria Arradondo on live TV.



"Being silent or not intervening to me, you're being complicit," Arradondo said. "Mr. Floyd died in our hands."https://t.co/Wsv9vCDc0o pic.twitter.com/xog8sCzWCY — Amir Vera (@TheAmirVera) June 1, 2020

阿拉頓多被問及，是否有話想要對家屬說時，立刻脫帽表示，「我要對佛洛伊德家族說，如果我能做任何事情，把佛洛伊德先生帶回來，我會竭盡全力地去做。我真的非常抱歉。我真的非常抱歉

據悉，這是受害者家屬在案發以後首次與明尼亞波里斯市警方直接接觸。菲隆尼斯．佛洛伊德聽見警察局長的回應，忍不住拭淚，「既然他們擁有足夠證據開除他們（涉案警察），就有足夠證據逮捕他們。」他表示，非常希望阿拉頓多付諸行動，「黑人的性命一樣重要。」

▲「佛洛伊德之死」引爆全美怒火，各地爆發示威，白宮外也發生警民對峙。（圖／路透）

佛洛伊德5月25日因警方執法過當致死，引爆全美對於警察執法過當以及種族歧視的怒火。涉案的4名警察隔日遭到革職，而當時把膝蓋壓在佛洛伊德脖子上的蕭文（Derek Chauvin）於5月29日被指控第三級謀殺罪與第二級過失致死罪，遭到逮捕。

休士頓警察局長阿瑟維多（Art Acevedo）同一天晚間也表示，希望可以協助護送佛洛伊德的遺體回到家鄉安葬，「我們想要確保家屬與這趟行動的安全，最重要的是，我們想要確保家屬知道我們此刻在這裡支持他們」，並期許這起事件可以帶來有意義的改革。

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