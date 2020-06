佛洛伊德家屬質問！警察局長沉痛「脫帽道歉」：願做一切挽回他性命

▲明尼亞波里斯市(Minneapolis)警察局長阿拉頓多(Medaria Arradondo)召開記者會說明示威情況。(圖/翻攝Twitter@MinneapolisPD)

記者吳美依/綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」事發城市明尼亞波里斯市(Minneapolis)警察局長阿拉頓多(Medaria Arradondo)於5月31日表示,沉默或無所作為就是共犯行為,因此涉案的4名警察都背負相同的責任。他透過CNN現場直播向死者家屬對話時,脫下警帽表示,「如果我能做任何事情,把佛洛伊德先生帶回來,我會竭盡全力地去做。我真的非常抱歉。」

CNN記者西德納(Sara Sidner)於31日晚間來到示威現場,同時與棚內主播萊蒙(Don Lemon)、佛洛伊德的弟弟菲隆尼斯.佛洛伊德(Philonise Floyd)連線直播。菲隆尼斯.佛洛伊德透過媒體詢問警察局長,「我想要知道,他是否會替我的兄弟伸張正義,逮捕並起訴所有(涉案)警察。」

"I am absolutely, devastatingly sorry for their loss. If I could do anything to bring Mr. Floyd back, I would do that. I would move heaven and Earth to do that." Minneapolis Police Chief Medaria Arradondo addresses the family of George Floyd live on CNN. https://t.co/tzZe64FaEp pic.twitter.com/dOmRV6O7ZV