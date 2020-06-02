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佛洛伊德家屬質問！警察局長沉痛「脫帽道歉」：願做一切挽回他性命

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▲明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）。（圖／翻攝Twitter@MinneapolisPD）

▲明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）召開記者會說明示威情況。（圖／翻攝Twitter@MinneapolisPD）

記者吳美依／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」事發城市明尼亞波里斯市（Minneapolis）警察局長阿拉頓多（Medaria Arradondo）於5月31日表示，沉默或無所作為就是共犯行為，因此涉案的4名警察都背負相同的責任。他透過CNN現場直播向死者家屬對話時，脫下警帽表示，「如果我能做任何事情，把佛洛伊德先生帶回來，我會竭盡全力地去做。我真的非常抱歉。」

CNN記者西德納（Sara Sidner）於31日晚間來到示威現場，同時與棚內主播萊蒙（Don Lemon）、佛洛伊德的弟弟菲隆尼斯．佛洛伊德（Philonise Floyd）連線直播。菲隆尼斯．佛洛伊德透過媒體詢問警察局長，「我想要知道，他是否會替我的兄弟伸張正義，逮捕並起訴所有（涉案）警察。」

阿拉頓多表示，雖然起訴與否是由郡檢察官所決定，聯邦調查局（FBI）也正在調查當中，但他決定開除所有涉案警察，並不是基於官僚機構壓力或階級，而是因為他知道這是錯誤的行為，這些人全都負有相同責任，「佛洛伊德（George Floyd）先生在我們手中死去，我把它視為共犯行為。沉默與無所作為，你就是共犯。」

阿拉頓多提到，他今天來到示威現場，是為了向佛洛伊德致敬，也替受害者家屬以及受到傷害的社區祈禱，並形容這起事件是「違反人性」的錯誤行為，「生活中是存在絕對真理的」。

阿拉頓多被問及，是否有話想要對家屬說時，立刻脫帽表示，「我要對佛洛伊德家族說，如果我能做任何事情，把佛洛伊德先生帶回來，我會竭盡全力地去做。我真的非常抱歉。我真的非常抱歉

據悉，這是受害者家屬在案發以後首次與明尼亞波里斯市警方直接接觸。菲隆尼斯．佛洛伊德聽見警察局長的回應，忍不住拭淚，「既然他們擁有足夠證據開除他們（涉案警察），就有足夠證據逮捕他們。」他表示，非常希望阿拉頓多付諸行動，「黑人的性命一樣重要。」

▲▼美國示威,佛洛伊德之死(George Floyd)。（圖／路透社）

▲▼示威群眾聚集在白宮外。（圖／路透）

▲「佛洛伊德之死」引爆全美怒火，各地爆發示威，白宮外也發生警民對峙。（圖／路透）

佛洛伊德5月25日因警方執法過當致死，引爆全美對於警察執法過當以及種族歧視的怒火。涉案的4名警察隔日遭到革職，而當時把膝蓋壓在佛洛伊德脖子上的蕭文（Derek Chauvin）於5月29日被指控第三級謀殺罪與第二級過失致死罪，遭到逮捕。

休士頓警察局長阿瑟維多（Art Acevedo）同一天晚間也表示，希望可以協助護送佛洛伊德的遺體回到家鄉安葬，「我們想要確保家屬與這趟行動的安全，最重要的是，我們想要確保家屬知道我們此刻在這裡支持他們」，並期許這起事件可以帶來有意義的改革。

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