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金融業平均年薪比一比！中信金173萬奪冠　17家低於同業平均

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▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費。（圖／記者張一中攝）

▲根據統計，金融業2019全年平均薪資120.9萬元，而中信金以平均薪資173萬元奪冠。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

金融業2019年「員工平均薪資」排行榜出爐，整體全年平均大約落在120.9萬元，其中中信金以平均薪資173萬元奪下冠軍寶座，第二、三名則分別是華票、王道銀行緊追在後。

根據公開資訊觀測站的統計資料顯示，中信金員工平均每人年薪173萬元，相當於月薪14.41萬元，位居冠軍寶座，緊追在後的是華票（平均年薪168.6萬元）、王道銀（平均年薪152.4萬元），排名第四、第五的是兆豐金（平均年薪149萬元）、開發金（平均年薪143.6萬元）。

請繼續往下閱讀...

觀察金融業薪資情況，有17家低於同業平均，其中有9家金融業員工年薪低於百萬元，最少的是第一保，去年每股盈餘1.93元，比金融業平均高一些，但每位員工平均年薪只有63.8萬元；其次是聯邦銀每股賺了1元，員工平均年薪只有77.5萬元。

以上市櫃的公股金控、公股銀行比同業平均薪資高者有，兆豐金、第一金、合庫金、彰銀、華南金、和台企銀，顯示泛公股金控、銀行的薪資皆優於金融業平均，羨煞旁人。

兆豐金是泛公股金控、銀行中員工平均薪資最高，每人為149萬元，較前一年年的144萬是持續增加，但是在金融業排名卻有些下滑，從前一年的第二名滑落到第四名。

而在公股金、銀居次的第一金的員工平均薪資也達到了140萬元以上，為141.4萬元；有130萬元以上的公股金、銀則是合庫金、彰銀。

所稱的「員工薪資費用」，通常包括本薪、加班費、獎金、酬勞等經常性及非經常性薪資，也可能包括依股份基礎給付的評價金額，如員工認股權憑證。

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