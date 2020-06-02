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蘋果受疫情影響　第一季銷量較去年狂降370萬台

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▲ iPhone SE第2代實測上篇-日夜拍與外觀。（圖／記者洪聖壹攝）

▲ iPhone SE第2代實測上篇-日夜拍與外觀。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林鼎閎／台北報導

根據Gartner分享的新數據，蘋果的iPhone銷量在2020年第一季度下降了8％。

蘋果在第一季估計銷售了4092萬台智慧型手機，比2019年第一季的4457萬台下降了370萬台。其他智慧型手機製造商的銷售額下降幅度更大。 例如，三星的銷售額下降了22.7％，而華為的銷售額下降了27.3％。 小米是唯一一家在整個智慧型手機市場下降了20.2％後，銷量卻還略有增長的智慧型手機製造商。

Gartner研究分析師Anshul Gupta說，「新冠病毒的衝擊使全球智慧型手機市場經歷了有史以來最嚴重的下滑。在中國大多數領先的製造商和蘋果都因在中國的工廠臨時關閉和消費者減少而受到嚴重影響。

蘋果早在今年二月份被迫關閉在中國的所有門市，過了一陣子後，疫情在全球大流行就關閉了在世界各地的其他門市。
中國的商店在2月底重新開始營業，在3月中所有零售商店全面重啟，但也是正值蘋果其他商店於3月14日關閉的時候。

自5月初以來，蘋果一直緩慢的在中國以外的地區重新開始營業，雖然並非所有地點都重新營業，但美國有將近100家商店可以維修和取貨，另外在澳大利亞，加拿大，義大利和德國等國家也有商店重新開啟。

因新產品在全球獲得了很好的回應，蘋果在今年有了一個良好的開始。如果沒有發生疫情，則很有可能會看到該季度的iPhone銷售達到創紀錄表現。供應鏈中斷和消費者支出的下降阻止了2月份的這一波成長趨勢。

蘋果在4月份公布了2020年第二季度的財務，該季度與該年度的第一季度相對應。 蘋果公佈的營收為585億美元，略高於在2019年第二財政季度帶來的580億美元的收入。

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