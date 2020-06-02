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半導體廠薪資曝光！台積電員工平均年薪197.3萬元只排14強　晶焱296.8萬居冠

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▲台積電，半導體。（圖／CFP）

▲台積電2019年平均員工薪資排上市櫃半導體廠第14名。（圖／CFP）

財經中心／台北報導

上市櫃半導體廠2019年平均員工薪資出爐！根據公開財務資訊顯示，此次共有12家廠商平均員工薪資超過200萬元，多數為IC設計廠；而晶圓代工龍頭台積電（2330）平均員工薪資為197.3萬元，位居上市櫃半導體廠第14名。

根據公開資訊財務報告的平均員工薪資資訊顯示，靜電防護晶片廠晶焱（6411）薪資平均員工薪資達296.8萬元，傲視所有台廠，高於知名手機晶片廠聯發科（2454）的平均員工薪資292.1萬元；第三是感測晶片廠原相（3227），平均員工薪資291.3萬元。

請繼續往下閱讀...

除晶焱、聯發科與原相外，2019年還有9家上市櫃半導體廠平均員工薪資超過200萬元，平均薪資由高至低分別是信驊（5274）的285.4萬元、瑞昱 （2379）的281.4萬元、聯詠（3034）的276.7萬元、群聯（8299）的236.2萬元、日月光投控（3711）的213.4萬元、祥碩（5269）的213.2萬元、創意（3443）的208.6萬元、宏觀（6568）的206.5萬元、神盾（6462）的205.6萬元。

台積電2019年平均員工薪資197.3萬元，不到200萬元，位居上市櫃半導體廠中第14名，可見IC設計產業中的勞動力價值更高。至於其他晶圓代工廠方面，聯電（2303）平均員工薪資136.9萬元；世界先進（5347）平均薪資為111.4萬元等。

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