永大發表「零接觸」防疫電梯　蔡尚育：全年接單可望成長5~10%

▲永大發表全台首座複合式全方位+0防疫電梯。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

看好新冠肺炎疫情後「零接觸」商機，永大（1507）今（2）日發表全台首座複合式全方位+0防疫電梯，主要以聲控感應、手勢感應、非接觸式按鈕感應、紅外線光幕，搭配紫外線殺菌燈、空氣清淨機做到全方位消毒殺菌，並由永大文教公益基金會捐贈80萬回饋社會。總經理蔡尚育表示，防疫電梯將可為全年接單目標帶來5~10%的成長。

蔡尚育表示，疫情爆發初期，為了避免接觸感染，聽到民眾用鑰匙、雨傘、登山杖來按電梯，因此就思考「零接觸」防疫產品對乘客的重要性，尤其聲控電梯在測試階段就有不少建商表達高度興趣，計畫推出防疫住宅增加消費者的購屋意願與房屋價值。

請繼續往下閱讀...

▲永大總經理蔡尚育。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡尚育指出，永大複合式全方位+0防疫電梯分為「無接觸」與「梯內多重殺菌消毒技術」兩大類，其中無接觸電梯，包括非接觸式按鈕感應電梯、手勢電梯、聲控電梯、紅外線光幕做到「零接觸」，搭配紫外線殺菌燈、空氣清淨機做到全方位消毒殺菌。

蔡尚育說明，永大複合式全方位+0防疫電梯可以讓乘客在搭乘電梯時，無論是要向上、向下及進入電梯，都可以在電梯門快要關閉時，藉由紅外線感應緊急開啟，讓乘客完全不用手去碰觸按鈕，避免因接觸而遭到感染的風險。

▲永大「零接觸」防疫電梯採用非接觸式按鈕感應。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡尚育補充，電梯內採購日本夏普(SHARP)電漿離子空氣清淨機，主要屬專業防疫等級，能有效去除病毒、細菌、甲醛及PM2.5，還可同步大量釋放出正負離子、根除細菌與淨化還原等功能，並在電梯內安裝紫外線殺菌燈，讓電梯在休眠時自動開啟殺菌，但當感應有人或物體移動就會停止運作，避免乘客受到紫外線傷害。

▲永大「零接觸」防疫電梯採用日本夏普電漿離子空氣清淨機。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡尚育分享，電梯是重要的垂直運輸工具，也是病毒傳播的關鍵媒介，所以疫情發生初期，永大就全面啟動電梯保養，並對於所屬電梯進行消毒的服務，同時也在思考如何開發更為全方位的防疫產品，提供乘客潔淨安全的使用環境，終於在經過數月的研發，永大整合多項新科技與創新智能化方案，針對不同使用環境，像是醫院、住宅、商辦等場所，提出各種全方位防疫的解決方案。

▲永大「零接觸」防疫電梯採用手勢感應。（圖／記者姚惠茹攝）

蔡尚育強調，看好新冠肺炎疫情後「零接觸」商機，看好永大複合式全方位+0防疫電梯的未來發展，而且發表會現場有不少建商表達高度興趣，包括和築、勤美璞真、璞園、長虹等建設公司，因此可望為全年接單目標帶來5~10%的成長。

▲永大文教公益基金會公益捐贈80萬元。（圖／記者姚惠茹攝）

此外，永大文教公益基金會由董事長許瑞軒代表，捐出80萬元贈予台中光田醫院、交通大學資工系，作為日後防疫電梯設備購買之用，以保障搭乘人員因為接觸而有遭到感染的風險。

▲永大文教公益基金會董事長許瑞軒。（圖／記者姚惠茹攝）



許瑞軒說，永大文教公益基金會是由永大創辦人許雲霞先生與永彰創辦人許作鈿先生合力創辦，成立至今近30年來回饋社會無數，相信兩位前輩看到今天成果一定感到相當欣慰；而受贈單位光田醫院部長張仁和則表示，防疫電梯的問世，就醫院來說能大量減少接觸感染的機率，對於防疫來說絕對有正面幫助。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招