哇！美國1豪宅地下室藏著一座「復古小鎮」...沿街有經典老爺車

▲豪宅底下的裝修很有賣點。（圖／取自Washington Fine Properties官網）



實習記者崔子柔／綜合報導

美國馬里蘭州波多馬克區（Potomac）一棟豪宅正在掛牌出售，不過，最特別的是，這座豪宅的地下室藏著一個「復古小鎮」，有充滿聖誕氣息的街道、電影院、商店，還有多台老爺車裝飾，引起網友熱烈討論。

根據《福斯新聞》報導（FOX NEWS），這棟豪宅佔地4英畝（約4900坪），有7間臥室、8間衛浴、多個客房、網球場和溫水游泳池，整體呈現華麗的歐式古典風格，目前以450萬美元（約1.35億台幣）出售。

So I was looking at listings for ridiculous mansions, as one does, and this one has.... a Christmastime small-town main street in its basement??https://t.co/uYdS4XAU29 pic.twitter.com/23KGBQidEJ — jason shevrin (@jasonshevrin) May 26, 2020

▲地下室讓人驚喜。（圖／翻攝自推特／@jasonshevrin）



這棟豪宅的地下室裝修最令人驚艷，街道上鋪滿鵝卵石，還有糖果屋、電影院、花坊、運動用品店，從櫥窗也可看到裡面的商品陳設，路上還有3台不同款式的老爺車。

房仲洛里（Lori Leasure）表示，房屋持有人很有趣，他想讓地下室有不同風格。許多網友看了忍不住說，「這裝潢也太仔細了！」、「可以租去拍電影」、「貧窮限制了我的想像」。