哇！美國1豪宅地下室藏著一座「復古小鎮」...沿街有經典老爺車

▲豪宅底下的裝修很有賣點。(圖/取自Washington Fine Properties官網)



實習記者崔子柔/綜合報導

美國馬里蘭州波多馬克區(Potomac)一棟豪宅正在掛牌出售,不過,最特別的是,這座豪宅的地下室藏著一個「復古小鎮」,有充滿聖誕氣息的街道、電影院、商店,還有多台老爺車裝飾,引起網友熱烈討論。

根據《福斯新聞》報導(FOX NEWS),這棟豪宅佔地4英畝(約4900坪),有7間臥室、8間衛浴、多個客房、網球場和溫水游泳池,整體呈現華麗的歐式古典風格,目前以450萬美元(約1.35億台幣)出售。

So I was looking at listings for ridiculous mansions, as one does, and this one has.... a Christmastime small-town main street in its basement??https://t.co/uYdS4XAU29 pic.twitter.com/23KGBQidEJ