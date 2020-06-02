國民兵進駐華府防暴力示威！美官方證實「配備致命武器」　正規軍城外待命

▲美國國民兵搭乘軍用車輛來到白宮附近西行政大道（West Executive Drive）。（圖／路透，下同）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國國防部高層官員今天表示，軍方正大幅增派國民兵力到華盛頓特區，且罕見地讓現役部隊在城外待命，可能用於因應近期非裔男子佛洛伊德在警察壓頸致死後引發的示威潮。

46歲的佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被多名警察攔下，其中一名白人警察用膝蓋壓制已趴在地的佛洛伊德後頸近9分鐘，致他於死。此事激起全美民眾怒火，各地接連發生示威，雖白天大致平和，但入夜後就轉趨暴力。

● 華府國民兵全出動 還從5州調兵增援

美國總統川普在白宮玫瑰花園發表談話，稱他正於華府部署數以千計的兵力，而華府市長一直猛烈批評川普處理這場危機的方式。

路透社報導，不願具名的國防部官員透露，已動員駐在華府的所有1200名國民兵，還有5個州派600到800名國民兵增援，應可於今晚之前抵達現場。

這名官員表示，希望增援的國民兵力足以應付，盡量不要動用正規部隊，並說「在這個階段，部署現役部隊到街上的決定必須由總統來下達」。

他還表示，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）、陸軍上將兼美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席麥利（Mark Milley）、司法部長巴爾（William Barr）等人會在司法部協調因應。

另一名國防部官員說，部分國民兵配備致命武器。

▼川普針對「佛洛伊德之死」示威發表演講之後，到聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是世界上最偉大的國家」。（圖／路透）

● 憲警驅離群眾 清出空間供川普合影

包括憲兵及軍事工程單位在內的現役美軍值勤部隊，都在國家首都區待命，但留守在城外，隨時可在必要時部署。紐約時報指出，遭示威潮波及的華府特區是首都，因此也是唯一美軍可不經州長同意便可部署部隊的轄區。

此外，在川普講完要州長們硬起來鎮暴的談話後，手持防暴盾牌的憲兵走到整列執法員警之前，驅離白宮對街的拉法葉公園（Lafayette Park）示威群眾，警方並動用催淚瓦斯與閃光彈清場，讓川普得以前往鄰近的聖約翰教堂，與要員及幕僚在教堂前合影。

紐約州州長古莫（Andrew M. Cuomo）批評川普竟為拍照動用憲警驅離民眾，「我覺得這真可恥，真的非常可恥」。

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