台股最壞情況已過將漸入佳境　法人看好5G基地台、伺服器概念股

▲凱基投顧看好5G基地台、伺服器等概念股。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

凱基投顧發表2020年下半年台股展望，並樂觀看待台股今年第2季起獲利將漸入佳境，惟復甦的過程會受制於新冠疫情與華為斷鏈事件。對於投資建議而言，主要看好擁有剛性需求之5G基地台、伺服器；雲端資料中心、商務PC；電競PC、工業自動化等。其次看好蘋概股，主因受惠潛在轉單效應。

台股上市公司2020年第1季單季獲利達3,280億元，較新冠肺炎前預測下了近4成，且較去年同期大幅衰退2成，但這似乎是今年單季獲利最差的情況。因新冠肺炎雖自3月下旬開始於歐美地區肆虐，造成該區2020年第2季的經濟活動重挫，但台灣的半導體廠訂單所受衝擊有限，同時居家上班或線上學習亦帶動NB與伺服器於2020年第2季出現急單，因此支撐台股2020年第2季單季獲利將較2020年第1季明顯好轉。凱基投顧預估台股2020年第1季到第4季單季獲利年增率分別為-19%、-9%、-5%、18%。

請繼續往下閱讀...

凱基投顧藉著中華開發金控集團強大的整合資源及大中華區域佈局優勢，充分掌握產業趨勢，帶領投資人掌握全球經濟情勢與投資先機。凱基投顧表示自新冠肺炎爆發以來，台股全年獲利下修幅度遠小於國際股市，主因科技股表現亮眼，因科技股貢獻台股獲利超過6成，有效彌補傳產股將近4成的獲利下修。

新冠肺炎儘管已衝擊智慧型手機或消費性電子的消費端需求，企業端的需求卻反而受惠，因為新冠疫情已助長遠端醫療、工作、學習的需求，進而帶動運營商對有線與無線基礎設施的升級，同時也帶動NB的新增需求。另中國政府力推新基礎建設，也加速了5G基礎建設的布建，進而支撐中國5G手機的需求。

在全球新冠疫情年底前沒有再度捲土重來狀況，以及未考慮美國政府再度擴大對華為的出口制裁條件下，凱基投顧目前預期台股今年第1季獲利為今年最差，但第4季獲利將可能由負翻正。但若假設疫情再度來襲，或9月15日之後美國政府全面封殺華為下，將為台股第4季獲利增添變數。凱基投顧目前初估，若年底之前爆發二次疫情且較前次嚴峻下，未來一年的企業獲利恐續再下修15%；若華為訂單全數歸零，且不考慮轉單效益下，對整體台股的獲利衝擊約5%。

凱基投顧樂觀看待台股今年第2季起獲利將漸入佳境，儘管下半年景氣能見度不高，惟Fed無限量QE卻有助市場風險偏好。投資建議主要看好擁有剛性需求之5G基地台、伺服器；雲端資料中心、商務PC；電競PC、工業自動化等。其次看好蘋概股，主因受惠潛在轉單效應。

＃過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招