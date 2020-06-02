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104：淡江、輔大、文化大學畢業生　成金融業最愛啟用前三名

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▲▼合作金庫金控企業總部，合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 淡江、輔大、文化大學畢業生，成金融業最愛啟用前三名。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

金融業每年年終及調薪幅度皆名列產業前茅，金融業也位居畢業生最想進入的前十大產業。根據104人力銀行利用《104大學白皮書》大數據分析，金融業「主動邀約」畢業生排行榜，前五大學校是，淡江、輔仁、文化、致理科大、銘傳；而前五大科系是：財務金融、企管、國貿、一般商業、英美語及其他外語。

104人力銀行總經理黃于純指出，新鮮人可從企業「主動邀約」看出理想人選須具備什麼條件，金融業主動邀約新鮮人的學校及科系排行有以下四大原因。

請繼續往下閱讀...

一、以107學年度為例，五校合計產出超過八千名財金商管及外語科系畢業生，堪稱金融人才最大搖籃。金融業曾「主動邀約」應屆畢業生的565個職缺，其中，247個職缺、約44%屬於「金融專業相關類人員」，95個職缺、約17%屬於「業務銷售類人員」。受到金融業分行第一線人員、以及業務銷售人員需求量大的雙重牽引，金融業鎖定「人才供給量較多」的三大老牌私校：淡江、輔仁、以及文化大學。

並集中邀約一般商業學科、企管系、國貿系、財稅金融系、英美語文相關、以及其他外文科系等應屆畢業生。

另外，致理科大行之有年的建教合作、加上財金商管加外語科系畢業生近千人，居金融業主動邀約第4名；銘傳大學財金商管加外語科系畢業生逾1,600人，居金融業主動邀約第5名。

二、相關系所學長姐廣布於金融業，良好的聘僱口碑與偏好，直接嘉惠學弟妹進入金融業。以淡江財務金融系和保險系為例，查詢「104升學就業地圖」，這兩系的學長姐，不論畢業幾年，最多人集中工作的前五大公司都是金融業。同為國貿系，淡江國貿系學長姐，不論畢業幾年，前五大家公司平均也有兩家是金融業；相比政大國貿系學長姐，不論畢業幾年，在企業界工作、擔任國內外業務居多。

▼淡江、輔大、文化大學畢業生，成金融業最愛啟用前三名 。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼合作金庫金控企業總部，合庫銀行營業部營業大廳 。（圖／記者湯興漢攝）

三、部分學校要求財金商管學生，畢業前，考取金融證照，畢業生已先達到法規要求的「即戰力」。金融業2019年～2020年主動邀約淡江、輔仁、文化三所學校應屆畢業生「有金融證照」的比例，普遍高於各該校相同科系的全體畢業生。金融證照雖然不是就業保證，但事先考取，已成金融業即戰力必要條件之一。

四、英美語及其外語科系畢業生，受惠於政策推動2030年實現「雙語銀行」，擠進金融業主動邀約畢業生的前五大科系。大學推動「跨領域」學習，愈來愈多英美語文、其他外語科系學生雙主修或集中選修產業學門。根據104人力銀行大數據資料，金融業主動邀約三大私校的外語科系畢業生，約有4%在畢業時已考取金融證照。

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