振興三倍券實質消費700億元　經長沈榮津：創造千億效益

▲行政院長蘇貞昌今（2）日率內閣團隊公佈振興三倍券方案。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

行政院長蘇貞昌今（2）日率內閣團隊公佈振興三倍券方案，除了具有中華民國國籍者外，也開放取得居留許可的外籍或陸籍配偶領取，經濟部長沈榮津表示，振興三倍券將帶動國內實質消費達700億元，可望創造千億元刺激經濟的效益。

振興券的規劃歷經多月，隨著國內防疫情況趨於穩定，行政院長蘇貞昌今天召開記者會，正式對外宣佈振興三倍券名稱與實質方案，定調採取實體紙本、電子支付、電子票證與信用卡等多元方式發放，預估相關行政費用將不到9億元。

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行政院長蘇貞昌今天宣布，振興券定名「振興三倍券」，讓1000元變3000元，可使用到年底。2300萬國民加上有居留權的配偶都能領，不限年齡，同時降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元振興三倍券，形同打三三折，比原本的七五折更優惠，發揮好領、好用、好刺激、最溫暖的「三好一溫暖」原則。

至於振興券的消費地點，也規劃放寬使用，除了原規劃的夜市、商圈可用之外，實體店面均可使用，也能買高鐵、台鐵車票，目的在於振興券要發揮「點火」功能，誘使民眾走出門開始消費。

行政院長蘇貞昌上午主持「振興券方案記者會」，行政院秘書長李孟諺、發言人丁怡銘、政委龔明鑫、唐鳳、經濟部長沈榮津、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、主計總處主計長朱澤民等人出席。

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