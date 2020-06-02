【黃寶慧】慧眼看天下／美國放話恢復核試？　施孝瑋：若成真恐禍及全球

新聞節目中心／綜合報導

在美中角力持續升溫之際，據《華盛頓郵報》報導，川普曾於會議中討論，美國是否要恢復近30年來的首次核試驗，雖然遭到「國家核子安全局」（NNSA）以及國務院的反對，卻還是讓人擔心，倘若真的恢復核試，會對世界造成什麼影響；軍情雜誌施孝瑋主編就在《慧眼看天下》節目透露，此舉若成真，除了會打破已經簽訂50年的「禁止核子擴散條約」，還會使全球其他的擁核國家群起效尤，甚至演變成核武的軍備競賽。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所的統計數據，中國大陸所擁有的核武數量，事實上大約只有美國的1/20，雖然看似無法威懾到美國，但淡江大學財金系聶建中教授卻在《慧眼看天下》節目分析，現在國際間事實上是處於一種恐怖平衡，而美國就是感受到了中國大陸的崛起，所以選在這個敏感時間點，發出要核試的消息，就是為了鞏固美國第一強權的地位，用秀軍事肌肉的方式讓全球知道，目前擁有最多核武的還是美國。

在軍事發展方面，美國除了核武外，川普日前還爆料說美國正在製造一種「超級強力飛彈」，速度比現有的其他飛彈都還要更快，號稱是「音速的17倍」。但施孝瑋在《慧眼看天下》節目中點出，美國由於花在反恐戰爭上的經費太多，因此在高超音速飛彈的領域，事實上是落後於中國大陸和俄羅斯的；而聶建中教授則認為，川普的這番言論事實上是在打心理戰，靠著強調美國在武器上的進展，想要試著來威懾大陸。中美間的角力，不論貿易或軍事都還在延燒，世界局勢接下來會如何發展，全球都在關注。

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