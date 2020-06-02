「聖約翰公會教堂」很重要！　川普強勢回歸致敬：美國全世界最偉大

▲佛洛伊德之死引發全美示威暴動。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國因佛洛伊德之死引發的示威暴動，示威者一度縱火焚燒白宮拉法耶特廣場對面的「聖約翰公會教堂」，總統川普也於美東時間周一（1日）傍晚徒步「強勢回歸」該教堂，手持聖經向全國大眾高喊，「美國是全世界最偉大的國家」。而將近兩天未露面的川普，選擇在此時到該教堂，具有歷史及個人意義。

聖約翰公會教堂成為「總統的教堂」

聖約翰公會教堂（St. John`s Episcopal Church）於1815年至1816年間建成，第一場儀式於1816年10月舉行，同年12月27日舉行「聖別」（天主教稱「祝聖」，授予聖職儀式）。歷史資料顯示，教堂成立了委員會，特別要為美國總統專設座位；開國元勛、第四任總統麥迪遜（James Madison）選定了54號座，並堅持付給教堂租金，而他之後的五任總統進入教堂禱告時，也都坐在同一個座位，54號座是總統的座位自此成為傳統。

歷任許多美國總統都是聖約翰公會教堂的教徒，多次國家發生重大危難，或面臨歷史轉折點時，總統們也都會從白宮穿過占地7英畝的拉法耶特廣場（Lafayette Square），到對面的聖約翰公會教堂禱告，祈禱舉國度過危難，教堂也成為美國信仰的重要象徵。

▼川普在聖約翰公會教堂前拍照。（圖／路透）

從佛洛伊德之死，示威怒火延燒至信仰的根基

46歲非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）曾是一名警衛，和成千上萬的美國人一樣，因為疫情衝擊而失業。他上月25日就像往常一樣，到明尼亞波里斯（Minneapolis）的Cup Foods購物，拿一張20元紙鈔買一包菸，卻被年輕店員懷疑付的是假鈔，而這一誤會成了導火索，失控擴大成「前科累累」的白人員警蕭文（Derek Chauvin）過度執法，膝抵佛洛伊德的頸部長達8分50秒，導致他窒息而死。

作為歷史上具有極重要意義的民主國家，曾經歷解放黑奴的南北戰爭的國度，美國白人警察對非裔公民的歧視性執法，至今未能得到有效解決。佛洛伊德的死讓這口壓力鍋爆炸，示威瞬間遍布全美，但訴求也很快失焦，各地頻傳店家被打、砸毀、，甚是遭人惡意縱火；多個城市紛紛祭出宵禁，並招喚國民警衛隊進駐協助警方執法。

▼明尼斯亞里利斯警員蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓死黑人男子，事後已被革職並逮捕。（圖／翻攝自推特／QasimRashid）

這個被評論家視為美國近半世紀最大規模之一的暴動，也在首都華盛頓哥倫比亞特區如火如荼進行。示威者於上周末群聚白宮外頭，場面一度緊張，總統川普也被迫2次在特勤局幹員的護送下，進入地下碉堡避難。

不過在白宮範圍之外的聖約翰公會教堂就難以倖免了，上月31日晚間10點左右，示威者闖入204年歷史的教堂內部，到處噴漆破壞；《福斯新聞》（Fox News）記者寇爾克（Kevin Corke）於宵禁前的半小時，晚間10點30分進入教堂地下室，他指出「教堂的確失火了，教區辦公室，我們下到樓下，那裡著火了。」

根據寇爾克的說法，現場景象雜亂糟糕，對比歷史上許多美國總統，曾在禮拜天和家眷一起來到這個美麗的教堂，在座位上進行禮拜，「所以看到這棟建築被縱火，心情非常複雜。」

所幸經過一晚上的清理檢查後，聖約翰公會教堂遭祝融的部分，僅是一間才剛重新粉刷的托兒空間。

▼鎮暴警察1日強勢驅散聖約會公會教堂前示威者。（圖／路透）

▼全美各地頻傳商家遭縱火打劫。（圖／達志影像／美聯社）

總統川普「強勢回歸」教堂，鎮暴警催淚彈與橡膠子彈開路

3天內2次被帶往白宮地下碉堡避難的川普，從上周日晚間直到本周一白天，都沒有出現在大眾面前，外界開始批評川普在國家危難時刻竟然缺席。川普1日與各州長進行視訊，批評州長們軟弱無法平息暴動，「你們要掌控街頭局面，不然就會像一群癟三一樣。」

川普於當天晚間6點30分在白宮發表重大演說，白宮外圍在演說前傳出爆炸聲響，警方亦對示威者發射催淚彈和橡膠子彈，強勢清場聖約翰公會教堂前的示威者。

▲▼川普在軍警開道下，徒步到聖約翰公會教堂「致敬」。（圖／路透）

川普露面後，首先向佛洛伊德家屬表明，事情一定會嚴查徹辦，並譴責攻擊警方的暴動行為是「國內恐怖行為」。他自稱是「法律與秩序的總統」，對於在全國進行搶劫、縱火、肆意破壞他人財產的人，他「強力建議」各州長及市長部署足量國民兵，以及執法武力；若有州或城市拒絕採取行動，他也誓言會派軍隊上街。

據總統身邊的匿名消息指出，川普抱怨過去十幾個小時待在白宮內部，讓他看起來像是在示弱，因而對此感到相當憤怒，想要找個辦法回到鏡頭面前。重大演說是第一步，結束後川普表示，「現在我要向一個非常、非常特別的地方致敬」，然後徒步穿越拉法耶特廣場，走向聖約翰公會教堂，而軍警出動軍車及人力為總統開路。

川普在軍警的「夾道相迎」下抵達教堂門前，手持一部聖經，向鏡頭前的全國民眾高喊「美國是全世界最偉大的國家」！接著他便拿著聖經對著鏡頭擺拍。

▼川普拿聖經對擺拍，沒有禱告。（圖／路透）

總統還是獨裁者

川普演說的強硬內容立刻引起舉國譁然，紐約、奧勒岡等多州民主黨籍州長立刻發布聲明，反對川普派出軍隊鎮壓的「命令」，美股也迅速翻黑；民主黨籍參議員賀錦麗（kamala harris）發布推文，「這些話不是出自一位總統。這些話是出自一個獨裁者之口。」立刻吸引近3萬網友迴響。

他在聖約翰公會教堂前的造訪及擺拍行為，也令華府教區主教布德（Mariann Budde）怒火中燒，他說川普在教堂停留期間根本沒有作禱告，而面對這一個不明白聖經神聖性的總統，華府教區的信徒，「遵循耶穌和他愛的方式，我們和這個說出煽動言語的總統保持距離。」