半夜詭房發出悲鳴…警開門驚見「2少年穿尿布」玩屎糞　爸遺體半腐躺地

▲警方在發臭的房間內找到兩名包尿布的青少年、與一具遺體。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

英國斯塔福德（Stafford）日前發生一起家庭悲劇。該社區通報一處雞舍發出相當噁心的惡臭，懷疑可能有東西死在裡面，警方獲報後抵達破門，映入眼簾的竟是一具已經死亡多日的屍體，還有2名包著尿布的青少年，據了解兩名少年疑似有自閉症及言語障礙，死者為兩人父親，而在父親死亡之後，兩人不知道如何過生活也夜夜發出哀鳴。

根據英國《每日郵報》報導，當地警方獲報在該社區內一間房屋傳出奇怪的惡臭，且多日以來都出現不明的聲響，直到員警抵達破門之後，發現49歲的男子倒臥在地上已經死亡多時，而一旁有兩名包著尿布的19、17歲青年，兩人患有重度自閉症且沒有自理能力。

附近鄰居史密斯（Gayle Smith）表示，自己曾照顧這兩名兄弟過，但兩人如今成為青少年，他們的父親似乎無力再繼續照顧，沒有想到竟突然過世。令人難過的是，這家人時常被人誤認為怪胎，且因三人的生活條件逐漸惡化，遲遲沒有社福機構協助，最終釀成悲劇。

警方調查，過去幾日深夜，附近鄰居常聽到奇怪的尖叫聲，原本以為是孩子遭到虐待，未料警方進入時卻只看到穿著尿布的青少年，且滿地的屎尿，甚至青少年還將屎尿拿來玩，而地上擱置著一個氣墊床，但是沒有床單與枕頭，可以看出死者在生前與兒子們過得很坎坷。

目前，兩名青少年已經被安置，而死者也被政府善後，鄰居心痛表示，當一個文明國家出現這樣的情況，這是令人非常難過的。

Starving nappy-wearing teens found locked in room as dad’s corpse rots nearby in ‘putrid’ chicken-infested home https://t.co/uRr7cKfoDa — The Sun (@TheSun) May 28, 2020





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