避疫3個月首度露面！英女王「戴花頭巾騎馬」...陽光下甜笑氣色佳

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在草地上騎馬。（圖／翻攝自推特／The Royal Family）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情逐漸緩和，英國也逐漸解封，6月起進一步放寬封城措施。英國王室5月31日在Twitter上發布英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在溫莎城堡（Windsor Castle）騎馬的照片，這也是自3月避疫以來，女王首度在公開場合露面。

據BBC報導，英國王室於5月31日（解封前一天）在推特上發布一張照片。照片中可以看到，94歲的女王戴著粉色花頭巾和手套，身穿灰色夾克和白色馬褲，騎著一匹14歲的小馬（Fell pony）。據悉，女王向來熱愛騎馬及賽馬活動，這匹小馬是女王最愛坐騎的馬之一。

在新冠肺炎肆虐之下，女王與丈夫菲利普親王從3月18開始在溫莎城堡（Windsor Castle）裡避疫，成為在位68年以來，卻席公開活動最久的一次。白金漢宮也將在夏季停止對外開放，成為27年來首次關閉。

女王在溫莎城堡隔離期間，曾公開發表過兩次談話，第一次是4月5號時向國人信心喊話；第二次是在5月8日時，也就是二戰歐洲勝利日75周年當天發表演說。