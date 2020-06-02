口誤鬧笑話！新加坡貿工部長：因沒有綿羊所以沒棉花做口罩

▲新加坡貿工部長口誤稱棉花長在綿羊身上。（左圖／取自Chan Chun Sing臉書、右圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

新加坡貿工部長陳振聲（Chan Chun Sing）日前接受視訊採訪時，提到口罩不能在新加坡完全生產，是因為「我們沒有足夠的綿羊來生產棉花」，隔日他就在臉書上道歉，大方承認自己口誤，表示連自己看了都笑翻。

陳振聲於5月30日接受媒體訪問，記者問他，可否讓更多物品在新加坡設立生產線。陳振聲以口罩為例，表示「棉花出在綿羊身上」，新加坡沒有綿羊去生產本地所需的棉花，所以仍需依賴國際貿易。

採訪中陳振聲口誤「棉花出在綿羊身上」，隔天他在臉書說明這段口誤的趣事，表示「我說得太快了，自己也覺得好笑，棉花絕對不是來自綿羊，而是植物！最近一直在思考口罩原料的替代品，但可惜的是，新加坡沒有棉花也沒有羊，我想我該好好補眠了。」

▲陳振聲大方承認口誤道歉。（圖／翻攝自陳振聲臉書）

陳振聲表示，新加坡極度仰賴國際貿易，疫情讓失業率不斷上升，影響許多產業的生存，但新加坡經濟發展局（EDB）統計，今年前4個月就得到13億美元的投資，將增加上千個就業機會。

目前世界主要棉花生產國有中國、美國、印度、烏茲別克、埃及等，其中中國的單產量最大。

▼陳振聲受訪討論疫情後的經濟走向。（圖／翻攝自youtube／MothershipSG）