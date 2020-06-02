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她趁齋戒月「肉搏2小王床戰」　還沒開尬就遭破門…暴吼：我老公就不行啊！

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▲▼印尼女子趁齋戒月尬2男激戰。（圖／翻攝自Tribunnews）

▲印尼女子趁齋戒月尬2男激戰。（圖／翻攝自Tribunnews）

記者陳亭伃／綜合報導

印尼蘇門答臘占碑日前發生一起震驚社會的家庭案件。一戶人家因為長時間有許多不明男子進出，鄰居感到相當可疑，日前發現有兩名男子同時進入之後，決定報警。未料當警方破門時，竟意外發現屋內正在進行一女對2男的恩愛畫面，經了解女子疑因為老公無法滿足她，所以在外偷2個小王，趁著齋戒月想要來激戰一場。

綜合印尼媒體報導，48歲女子SD（化名）當時遭到警方破門時，正與兩名男子PN、YD處於一室，經了解三人為交往關係，但是當下並沒有發生關係，但是SD卻已經是已婚的狀態，趁著丈夫外出偷腥。警方了解，SD因為丈夫無法滿足她，於是決定在外找了兩名男子，甚至直接帶回家。隔壁鄰居起疑心，深怕是在做違法事件，當天親眼看到兩名男子進到屋內之後，立刻報警。

SD表示，因為丈夫無法滿足她的性欲，認識了PN、YD兩名男子，且與兩人都曾發生過關係，但是最常發生關係的還是PN，因為另外一名男子的「技術不夠純熟」。

而近日剛好遇到齋戒月，SD萌生出相當瘋狂的想法，想在齋戒節後第二天邀請兩名男子過來，趁機發洩慶祝一番。但在警方破門之後，一切計畫毀了，且還立即通知SD的正牌丈夫，在男方的同意下將三人送往警局。

蘇門達臘警方表示，將會讓三人對自己的行為負責，將以通姦與監禁刑法起訴，最多至少面臨9個月徒刑。調查人員同樣也對SD的丈夫表達遺憾，並希望SD可悔改。

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