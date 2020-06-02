紐約市長千金被捕！　白思豪首回應：女兒為改變世界上街「為她驕傲」

▲ 琪亞拉（中）與弟弟丹特（左）及父親白思豪（右）2014年資料照。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國「佛洛伊德之死」掀起的示威活動邁入第7天，紐約市長白思豪（Chiara de Blasio）25歲的女兒琪亞拉（Chiara de Blasio）日前也上街抗議，卻在曼哈頓示威現場被捕。白思豪1日首度對此回應道，琪亞拉希望看到更美好、更和平的世界，他為女兒感到驕傲。

琪亞拉上月30日走上曼哈頓下城街頭抗議，晚間約10時30分被捕。執法部門消息人士向《紐約郵報》透露，她先是阻礙交通，接著又拒絕移動。但當白思豪和妻子麥克蕾（Chirlane McCray）詢問女兒詳細狀況，琪亞拉的說法有所不同。

白思豪告訴記者，「她非常清楚、相信自己有聽從警察指示、照著他們的要求。她絕對清楚自己是在和平抗議，沒有做任何會引發負面反應的事情。」

白思豪提到，他和妻子並不是在第一時間得知女兒捕的消息，直到一家媒體詢問他的辦公室，請他發表評論，他才知道這件事，「這是所有父母都面臨的現實——你永遠不知道孩子何時會長大成人、他們會如何生活。有時候你會得到驚喜。」

他說明，琪亞拉前幾天晚上也曾參加一場和平抗議，30日得知女兒被捕後聯絡上她、聽她解釋事發過程，並向記者表示，「我深深愛著我的女兒，為她光榮。她是個好人，只想在世界上做好事。她希望看見一個更美好、更和平的世界，也相信需要很多改變。我為她感到驕傲，因為她如此在乎，且她願意走出去做一些事情。」

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