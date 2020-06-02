　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

相戀4年分手談復合！他持刀狂捅前女友「下秒自殺」...家人全程目睹嚇傻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲澳洲雪梨一對相戀4年的情侶分手，男方刺死前女友後自殺。（圖／翻攝自Facebook／Ruth Mataafa）

▲澳洲雪梨一對相戀4年的情侶分手，男方刺死前女友後自殺。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

記者康心禹／綜合報導

澳洲雪梨西部郊區比德威爾（Bidwil）在上個月30日發生一起情侶雙屍命案！一對年紀皆為22歲的情侶交往4年後分手，近日正為了「重修舊好」而努力，沒想到竟發生男方先刺死前女友之後，再自殺身亡的悲劇，而男方父母也目睹了這起慘案。

綜合澳洲媒體《9NEWS》、英國《每日郵報》報導，22歲的馬塔法（Ruth Mataafa）在與相戀4年的前男友馬奧諾（Jachai Leota Fuimaono）分手後，於30日中午前往比德威爾（Bidwil）前男友家中，沒想到竟被殘忍刺傷而死。

▲▼澳洲雪梨一對相戀四年的情侶分手，男方刺死前女友後自殺。（圖／翻攝自Facebook／Ruth Mataafa）

根據警方蒂克納（Tickner）的說法，馬塔法和馬奧諾相戀4年後分手，兩人近日正努力朝「重修舊好」而努力，沒想到卻發生馬奧諾持刀朝馬塔法狂捅多刀之後，自己也自殺身亡的悲劇。

事件發生當時，馬奧諾的家人都在家中，親眼目睹了這可怕的一幕，想阻止卻為時已晚。據悉，馬塔法是在馬奧諾家的門口外被發現的，當時背部、胸部和腹部皆有多處刀傷，被送往醫院急救後不幸身亡。

這起事件讓兩個家庭、當地社區和警方都感到相當震驚。一名親戚表示，他前一天才見到馬奧諾，並沒有發現他有任何的不對勁。而目前警方仍在調查整起事件。

ET快訊
蘇貞昌立軍令狀！三倍券若有任何破綻　唯「她」是問
重機情侶慘死　媽媽一見司機崩潰哭吼6次：還我兒子來！
3000元三倍券「100%換現金」　他曝超邪惡一招…網全跪了
台鐵斷電4小時　竟是一條「貪食蛇」惹禍！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

替川普「教堂拍照」開路！　警察「催淚瓦斯+塑膠子彈」驅離抗議群眾

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光…霸氣淨身出戶斷關係！

美抗議爆隨機槍擊！22歲女見示威失控正要離開…下秒遭射中背部不治

79%每天走不到3000步！日本57%上班族患「新冠肥胖」　

「別替暴力找藉口！」歐巴馬譴責示威暴動　籲民主投票也很重要

國民兵進駐華府防暴力示威！美官方證實「配備致命武器」　正規軍城外待命

佛洛伊德弟弟「案發現場悼念」　哽咽吐6天來心裡話…一開口全場心疼鼓掌！

提前佈署！陸國務院出「狠招」呼籲香港富商：支持國安法維持繁榮

相戀4年分手談復合！他持刀狂捅前女友「下秒自殺」...家人全程目睹嚇傻

暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

替川普「教堂拍照」開路！　警察「催淚瓦斯+塑膠子彈」驅離抗議群眾

白人警遭妻離婚「理由未提佛洛伊德」　財產分配曝光…霸氣淨身出戶斷關係！

美抗議爆隨機槍擊！22歲女見示威失控正要離開…下秒遭射中背部不治

79%每天走不到3000步！日本57%上班族患「新冠肥胖」　

「別替暴力找藉口！」歐巴馬譴責示威暴動　籲民主投票也很重要

國民兵進駐華府防暴力示威！美官方證實「配備致命武器」　正規軍城外待命

佛洛伊德弟弟「案發現場悼念」　哽咽吐6天來心裡話…一開口全場心疼鼓掌！

提前佈署！陸國務院出「狠招」呼籲香港富商：支持國安法維持繁榮

相戀4年分手談復合！他持刀狂捅前女友「下秒自殺」...家人全程目睹嚇傻

暴動止不住！　川普幕僚鬧分裂　強硬派要求譴責：否則失去婦女票

21歲妹突然不敢摘口罩！淚訴「嘴巴都歪了」　醫一看秒懂：很多年輕人中招

馬大偉運彩解盤／樂天@中信　PK盤買樂天有利

航空迷必訪勝地「看機機餐廳」暫時歇業！公告：疫情影響業績掉一半

來不及參加畢業典禮！重機情侶慘死…媽淚曝「司機0道歉」哭癱：我的孩子沒了

蘋果受疫情影響　第一季銷量較去年狂降370萬台

中職／改善投低打高　中職研擬方法留住本土優秀投手

遊騎兵釋出37名球員！沒有黃暐傑　前統一洋投奧斯丁被釋出

Spotify響應「暗黑星期二」　播放列表插入8分46秒沉默音軌至敬佛洛伊德

美國軍艦第3艘！卡特霍爾號爆群聚感染　拒透露人數及情況

超狂Airbnb「直接住進哈比人洞穴」　內裝中世紀復古…家具擺設超溫馨！

國際熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

白人警察落單　遭黑人民眾包圍…下秒舉動惹哭網友

家屬二次驗屍：佛洛伊德死於窒息

川普就「佛洛伊德之死」發表重大聲明

白人警黑歷史曝！曾舉槍瞄準17歲男

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

紐約市長千金上街被捕！警公布隱私個資

愛荷華州暴動　警遇埋伏中彈

男釣到10cm活魚用嘴叼　魚鰭深刺喉嚨

星國漫畫家作畫　影射川普雙重標準

誓言派兵！川普到教堂前舉聖經拍照

美國務卿：考慮讓香港人赴美

更多熱門

相關新聞

12星座分手理由曝光　巨蟹連媽媽都搬出來

12星座分手理由曝光　巨蟹連媽媽都搬出來

分手是一段感情最遺憾的結局，相愛的兩人因為個性、價值觀不同等因素決定分開，不過有些分手理由太爛，讓另一半覺得很無奈，《星座好朋友》幫大家整理出12星座男的「超爛分手理由」，來看看是什麼原因，讓他們不愛你了，選擇結束這段感情。

少年受困大海　手機沒電前奇蹟撥通

少年受困大海　手機沒電前奇蹟撥通

抖M男花10萬雇強盜　結果給錯地址搞烏龍

抖M男花10萬雇強盜　結果給錯地址搞烏龍

房屋起火門打不開！　雙胞胎遭大火吞噬

房屋起火門打不開！　雙胞胎遭大火吞噬

澳洲籲查病毒源頭　中國列好報復清單

澳洲籲查病毒源頭　中國列好報復清單

關鍵字：

BidwilRuth MataafaJachai Leota Fuimaono刺傷Tickner分手紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

台灣0確診口罩預購還秒殺　網示警曝原因：你不囤嗎？

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

白人下跪原諒　「握手和解」場面揪心

小三生3娃竄位落空…百億大亨回歸正宮！環抱照=勝利

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面