相戀4年分手談復合！他持刀狂捅前女友「下秒自殺」...家人全程目睹嚇傻

▲澳洲雪梨一對相戀4年的情侶分手,男方刺死前女友後自殺。(圖/翻攝自當事人臉書,下同)

記者康心禹/綜合報導

澳洲雪梨西部郊區比德威爾(Bidwil)在上個月30日發生一起情侶雙屍命案!一對年紀皆為22歲的情侶交往4年後分手,近日正為了「重修舊好」而努力,沒想到竟發生男方先刺死前女友之後,再自殺身亡的悲劇,而男方父母也目睹了這起慘案。

綜合澳洲媒體《9NEWS》、英國《每日郵報》報導,22歲的馬塔法(Ruth Mataafa)在與相戀4年的前男友馬奧諾(Jachai Leota Fuimaono)分手後,於30日中午前往比德威爾(Bidwil)前男友家中,沒想到竟被殘忍刺傷而死。

根據警方蒂克納(Tickner)的說法,馬塔法和馬奧諾相戀4年後分手,兩人近日正努力朝「重修舊好」而努力,沒想到卻發生馬奧諾持刀朝馬塔法狂捅多刀之後,自己也自殺身亡的悲劇。

事件發生當時,馬奧諾的家人都在家中,親眼目睹了這可怕的一幕,想阻止卻為時已晚。據悉,馬塔法是在馬奧諾家的門口外被發現的,當時背部、胸部和腹部皆有多處刀傷,被送往醫院急救後不幸身亡。

這起事件讓兩個家庭、當地社區和警方都感到相當震驚。一名親戚表示,他前一天才見到馬奧諾,並沒有發現他有任何的不對勁。而目前警方仍在調查整起事件。

This is truly terrible reporting on the heartbreaking death of Ruth Mataafa. This was not just some tragic incident where both victims lost their lives too young - this is a murder of a young woman followed by the suicide of her attacker. https://t.co/5ciKYMENm6