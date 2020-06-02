川普到教堂前「拿聖經拍照」　主教看新聞才知…炸怒：他狂煽動暴力！

▲川普針對「佛洛伊德之死」示威發表演講之後，到聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是世界上最偉大的國家」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普1日晚間針對「佛洛伊德之死」發表演說之後，來到聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前高舉《聖經》拍照。但華盛頓教區主教巴德（Mariann Edgar Budde）事前完全不知情，看到新聞才知道，她對此勃然大怒，批評總統言行與耶穌教誨背道而馳，「他的一切言行都在煽動暴力……我不想要讓川普代表聖約翰發言。」

川普在演講中譴責暴力，建議各州動員國民兵，誓言在必要時刻派遣軍隊控制局勢。他在演說結束之後，穿過拉斐耶公園（Lafayette park），步行前往白宮對面的聖約翰公會教堂，拿出一本《聖經》接受媒體拍攝，高喊「我們是世界上最偉大的國家。」但是，教堂前的示威者稍早遭到警方發射催淚彈與橡膠子彈驅離。因此，許多輿論揣測，此舉是為了總統的拍照地點清場。

▲川普走出白宮，步行前往到聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）。（圖／路透）

綜合CNN、《華盛頓郵報》報導，華盛頓教區主教巴德表示，看見新聞才知道總統到訪，事前「卻沒有接到任何一通禮貌性的電話」。她痛批川普批准警方使用催淚瓦斯清場的行為，也強調社區並不贊同這趟來訪，「他的一切言行都在煽動暴力……我不想要讓川普代表聖約翰發言」。

巴德坦言對此感到非常「憤怒」，因為總統傳達的訊息與教堂立場以及耶穌基督的教誨「背道而馳」，還未經同意就把聖約翰當作拍攝背景，「總統就這樣使用了聖經，也就是猶太─基督教傳統中最神聖的文本，以及我的教區中其中一座教……而且沒有經過同意。」

巴德認為，川普並沒有認知到美國以及有色人種的痛苦，「他們想知道，是否有任何握有公權力的人會承認他們的神聖價值，正當地要求結束我們國家400年來系統性的種族歧視與白人至上主義。我只是想要全世界知道，我們在華盛頓教區，跟隨耶穌與其愛的方式……我們要遠離這位總統的煽動性語言。」

▲美國白宮外也聚集大批示威者，抗議「佛洛伊德（George Floyd）之死」。（圖／路透）

聖約翰公會教堂5月31日遭示威波及，地下室爆發小型火災，幸好並未對於整體建築物造成太大影響。牧師費希爾（Robert Fisher）說，他對於總統晚間來訪一事完全不知情，「這對我來說，在許多方面都是一個超現實的時刻。」

費希爾支持和平示威者必須「堅持對抗種族主義的訊息」，「這是我們獲得療癒唯一方式，而我們即將真的進步。」他也提到，聖約翰公會教堂是一個歷史悠久的教堂，致力成為城市裡的優雅空間，「但我發現，我們所在的特定社區並不是能讓你找到優雅之處的地方」，被外界認為是隱諱地批評川普。

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