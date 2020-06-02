美抗議爆隨機槍擊！22歲女見示威失控正要離開…下秒遭射中背部不治

▲ 年僅22歲的凱莉在示威現場遭到槍擊。（圖／翻攝自臉書／Darrell Kelly）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於白人警察膝下，在全美引起暴動。愛荷華州達文波特也有大批民眾上街，上月31日午夜示威現場卻突然爆出槍響，一名正欲離開的22歲女子遭隨機槍擊射中，受到致命傷，不幸身亡。

22歲的凱莉（Italia Marie Kelly）31日上街參與達文波特的抗議活動，午夜前和一名友人正要離開現場時，一顆子彈自她身後飛來，擊中背部，送醫宣告不治。

她的姑姑海爾（Amy Hale）提到，當時示威活動逐漸失控，凱莉便打算離開，未料發生悲劇，「她總是露出微笑、總是笑著，這也是為什麼她被如此粗暴對待一事令人這麼難過。」

警方說明，案發當天有數十名示威者聚集在北園購物中心（North Park Mall），稍後便開車分散、四處破壞與開槍，甚至在1日凌晨朝一輛警車開火。當地警長西柯爾斯基（Paul Sikorski）表示，車上至少有一名警察開槍反擊。一輛示威者駕駛的汽車在警方追捕之下試圖逃離現場，過程中撞毀，數人被捕，調查還在進行。

除了凱莉以外，31日午夜示威現場還有另一名身中槍擊的受害者，身份還在調查，目前尚未確認他是被示威者擊中還是警察的子彈。西柯爾斯基提到，當地刑事調查部門正在調查當晚的槍擊，已有2名達文波特警察受到懲處。

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