替川普「教堂拍照」開路！　警察「催淚瓦斯+塑膠子彈」驅離抗議群眾

▲示威群眾聚集在白宮外。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普1日在白宮玫瑰園發表全國演說，並穿越拉斐爾公園，到白宮對面的聖約翰公會教堂接受媒體拍攝。在此同時，白宮外聚集了大量示威群眾，為了保護總統安全，警察使用大量塑膠子彈、催淚瓦斯驅離抗議者。

▲雙層警力將群眾隔離。（圖／路透）



川普（Donald Trump）在演說中表示，這場暴動猶如國內的恐怖行為，如果大規模示威持續，他將會動用軍隊恢復美國街頭秩序，「如果哪個城市或州拒絕採取必要行動，保護其居民的生命財產，那麼我將會部屬美國軍隊，迅速為他們解決問題。」

接著川普就在警察的開道之下，穿越拉斐爾公園（Lafayette Park）到白宮對面的聖約翰公會教堂（St. John’s Episcopal Church），手持聖經接受媒體拍攝。與此同時，國民警衛隊憲兵、特勤局、國土安全部警察以及哥倫比亞特區警察，正在外圍發射塑膠子彈、催淚瓦斯和閃光但驅離抗議民眾。

數個小時之後，成千上萬的示威群眾再度聚集到白宮外的街道，衝突也越演越烈。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，不該將和平示威群眾和做出破壞行為的人混為一談，「總統今天做的是號召美國軍隊對抗美國人民。」

After his press conference, Donald Trump went to take a picture by the church near the White House. The police pushed people back to clear the way for the president. #GeorgeFloyd #WashingtonDC #WashingtonDCProtest pic.twitter.com/Pi7J1pOQNf — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 2, 2020

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