「別替暴力找藉口！」歐巴馬譴責示威暴動　籲民主投票也很重要

▲美國前總統歐巴馬（Barack Obama）譴責「佛洛伊德之死」示威中的暴力行動。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）於1日譴責「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威所引發的暴力行為，他說，儘管大部分民眾和平表達訴求，卻有「一小部分人士」訴諸暴力，反而傷害了抗議活動想要幫助的族群，「我們不要替暴力找藉口、合理化或者參與其中」，也強調在抗議之餘，透過民主投票選出不同領導人，才能帶來真正的改變。

歐巴馬上周譴責警察殺害非裔人士「在2020年的美國不應該是正常的」，呼籲伸張正義。他1日在部落格發表平台Medium上撰文讚揚和平示威者尋求改變，也批評暴力行為，「讓我們不要替暴力找藉口、合理化或者參與其中。如果我們希望我們的刑事司法系統，以及整體美國社會，在一個更高的道德準則之上運作，那麼我們自己就必須仿效這種準則。」

▲「佛洛伊德之死」再度引爆全美對於警察執法過當以及種族歧視的怒火。（圖／路透社）



▲「佛洛伊德之死」示威情勢越演越烈，出現警民暴力衝突。圖為亞特蘭大示威情況，民眾朝著警察丟煙火。（圖／路透）

歐巴馬表示，絕大多數示威者都是和平的，但「一小部分人士」訴諸暴力，不僅加劇傷害示威活動想要幫助的弱勢族群，也將人們置於危險之中。

歐巴馬也提到，儘管抗議與公民不服從都能夠讓種族不平等獲得關注，但「抱負最終都要被轉化成具體的法律與制度實踐，在民主國家，這唯有在選出回應我們訴求的政府官員時才會實現」，「如果我們想要帶來真正的改變，就不能在抗議與政治之間做出選擇，我們必須兩者兼顧。」

▲歐巴馬（Barack Obama）數度砲轟現任川普政府抗疫不力。（圖／路透）

綜合《路透社》、CNN報導，歐巴馬卸任之後迴避了大部分的政治議題，但最近出面批評川普政府應對新冠肺炎疫情不力。他任期內也處理了密蘇里州佛格森（Ferguson）、馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）非裔男性遭警方殺害而爆發的示威，也都批評暴力行為阻礙了遏止警方行為不當的努力。

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