警連射2顆「催淚瓦斯罐」打瞎男大生　 辯稱：想撿起來回丟才爆炸

▲全美各地衝突不斷升級。(圖/達志影像/美聯社)



►►內文照片可能引起不適,請斟酌觀看。



記者張方瑀/綜合報導

非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓脖窒息身亡,引發全美民眾怒火,各地爆發激烈示威,警民衝突不斷。許多民眾都在推特貼出自己被「塑膠子彈」或「煙霧彈」打傷的照片,印地安納州一名男子被催淚瓦斯罐打中當場血流滿面,也造成他右眼失明。

根據《紐約郵報》報導,印地安納州21歲男大生布雷克(Balin Brake)在示威活動中,遭警方發射的催淚瓦斯罐擊中,當場血流滿面,緊急送醫後無生命危險,但造成臉部骨折與右眼失明。布雷克表示,當時第一顆催淚瓦斯罐從後方打中了他的腳,他回頭查看時,第二顆就打中了他的臉。

對此警方辯稱,他們絕對沒有對著群眾的頭部發射,應該是示威者想要將瓦斯罐撿起,回丟給警察才造成爆炸。布雷克則堅決否認,「那些瓦斯罐燙得要命,我絕對不會徒手把它撿起來。」

推特上也有許多網友張貼自己遭到「塑膠子彈」、「煙霧彈」或「閃光彈」打傷的照片,傷勢都十分嚴重。然而,布雷克表示,這次的受傷只是「我們正在進行的戰鬥中的小小附帶條件」。

