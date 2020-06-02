警連射2顆「催淚瓦斯罐」打瞎男大生　 辯稱：想撿起來回丟才爆炸

▲全美各地衝突不斷升級。（圖／達志影像／美聯社）



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記者張方瑀／綜合報導

非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓脖窒息身亡，引發全美民眾怒火，各地爆發激烈示威，警民衝突不斷。許多民眾都在推特貼出自己被「塑膠子彈」或「煙霧彈」打傷的照片，印地安納州一名男子被催淚瓦斯罐打中當場血流滿面，也造成他右眼失明。

根據《紐約郵報》報導，印地安納州21歲男大生布雷克（Balin Brake）在示威活動中，遭警方發射的催淚瓦斯罐擊中，當場血流滿面，緊急送醫後無生命危險，但造成臉部骨折與右眼失明。布雷克表示，當時第一顆催淚瓦斯罐從後方打中了他的腳，他回頭查看時，第二顆就打中了他的臉。

對此警方辯稱，他們絕對沒有對著群眾的頭部發射，應該是示威者想要將瓦斯罐撿起，回丟給警察才造成爆炸。布雷克則堅決否認，「那些瓦斯罐燙得要命，我絕對不會徒手把它撿起來。」

推特上也有許多網友張貼自己遭到「塑膠子彈」、「煙霧彈」或「閃光彈」打傷的照片，傷勢都十分嚴重。然而，布雷克表示，這次的受傷只是「我們正在進行的戰鬥中的小小附帶條件」。

Protester loses eye after being struck by police tear gas canister https://t.co/p5aihsdxLG pic.twitter.com/M0Omz9ZCKt — New York Post (@nypost) June 1, 2020

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