提前佈署！陸國務院出「狠招」呼籲香港富商：支持國安法維持繁榮

▲香港親建制派「同心護港」，30日在美駐港澳領事館抗議美國干預中國內政（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中國大陸全國人大28日審議「香港版國安法」，然而香港末任總督彭定康（Chris Patten）曾在《路透社》的訪談中表示，通過國安法將威脅香港亞洲金融中心的地位。對此，北京當局動員香港財經界、工商界菁英出面表達支持，包含李嘉誠在內的知名富商都在公開聲明中表示，支持國安法。

根據《紐約時報》，習近平不久前曾派出國務院副總理韓正，在全國人大年度會議中面見香港工商界菁英。韓正提醒他們做為共產黨員，有義務公開支持國安法，「社會動盪迫使北京出面推動立法，畢竟社會穩定對香港的經濟繁榮來說十分重要」，此後李嘉誠長子李澤鉅、恆基地產主席李家傑、新鴻基地產主席郭炳聯皆公開表示希望香港穩定。

據悉，北京當局過去在推行強硬政策時，往往靠著控制香港立法會三分之一席次的富商、工商界緩和雙方間衝突；然而近年來，卻開始以在大陸經營事業上的便利、能獲利豐厚的合約為籌碼，在政局不穩時直接換取他們支持。香港知名投資銀行家大衛‧韋伯（David Michael Webb）表示，「工商界在行政長官選舉中有舉足輕重的地位，他們在當局需要時配合，以換取政府支持在大陸、香港的業務」。

報導指稱，目前《央視》等官媒已大舉報導香港官員、工商界、勞動階級所發表的支持國安法聲明，「香港社會各界全力支持、捍衛國安法」；對此，香港泛民主派立法會議員毛孟靜表示，「他們（北京當局）竭盡所能為新法營造歡迎氣氛，且把香港視為一座普通城市，這作法到底想愚弄誰？」

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