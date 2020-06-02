川普熱線邀南韓加G7「抗中」！文在寅1秒答應「協助防疫」：深感榮幸

▲南韓總統文在寅1日晚間和川普熱線15分鐘。（圖／青瓦臺）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅1日晚間9時30分（當地時間），應邀和美國總統川普進行15分鐘的通話。對於川普日前邀請南韓加入G7峰會，文在寅在通話中深表感謝，表示「欣然接受」美方的提議，並在日後發揮南韓最大的力量，協助全球防疫、經濟發展。

根據青瓦臺發言人康珉碩（강민석）發表的聲明，文在寅向川普表示，若今年G7峰會面對面會議成功舉辦，將成為新冠肺炎抗疫上的里程碑，也是宣示全球恢復正常作息的信號彈；同時他正面回應川普，表示現行G7體制在化解全球問題上確實面臨阻礙，邀請韓、俄、澳、印加入G7是「適當的舉措」；而針對川普邀請巴西加入、擴大為G12峰會的提議，也表示巴西在人口數、經濟發展、地區代表性上皆具相當規模，對此樂觀其成。

美國白宮發言人迪爾（Judd Deere）也在推特上表示，美韓兩國元首在15分鐘的通話中，提到新冠肺炎全球大流行、重振世界經濟、國家安保策略等議題。

先前《路透社》、《法新社》等外媒曾報導，川普向記者批評G7是「過時的組織」，考慮邀請韓、俄、澳、印4國共商「中國的未來」，然而青瓦臺5月31日卻對記者表示，從未收到美方的通知。韓媒《News1》對此分析，青瓦臺先前態度謹慎，顯示並不想淌美中大戰的渾水，以免使韓中關係重陷危機，更讓重振經濟的進程遙遙無期；然而文在寅卻在與川普通話時，做出意想不到的決定、欣然同意川普的邀約，無形中打破先前外界的猜測。

青瓦臺內部核心人士對此解釋，「美方提議讓我國加入G7峰會，表示我國在外交戰略上深受肯定、成為名副其實的先進國家，對我國政府而言是件光榮的事，我們毫無理由拒絕。」

不過對於讓南韓加入G7峰會，身為會員國之一的日本卻傳出不滿的聲浪。《產經新聞》引述日本外務省官員的說法，表示川普做決斷前從未先和幕僚討論，導致外務省其實很難摸透川普的想法，「雖美國為今年主辦國，但因為讓4國加入峰會前，必須取得其他會員國同意，川普的決定顯然不合道理」；而《讀賣新聞》更引述外務省官員說法，表示若讓韓、澳加入G7，「會讓身為亞洲唯一會員國的日本存在感更加薄弱」。

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