台股早盤上漲56點　挑戰11200點大關

▲台股今（2）日開盤上漲30.25點。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國經濟復甦跡象抵銷全美抗議活動、中美關係緊張等利空因素，美股3大指數周一（1日）小幅收漲，僅費半收跌。台股今（2）日開盤上漲30.25點，以11,109.27點開出。

截至上午9點05分，指數來到11,135.72點、上漲56.7點。

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蘋概三王中，台積電（2330）以296元開出，上漲0.17；鴻海（2317）開在76.5元，上漲0.39%；股王大立光（3008）以4095元開出，上漲0.74%。

美國經濟復甦跡象協助抵銷了在疫情尚未結束且美中緊張局勢加劇的情況下，對抗議活動不斷向暴力騷亂發展的擔憂。Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte指出，大多數投資者表示抗議活動不會破壞經濟，「這是一個障礙，但影響沒有新冠肺炎疫情那麼大。」

道瓊工業指數上漲91.91點，或0.36%，報25,475.02點；標普500指數上漲11.42點，或0.38%，報3,055.73點；那斯達克指數上漲62.18點，或0.66%，報9,552.05點；費城半導體指數下跌9.25點，或0.5%，報1,843.24點。

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