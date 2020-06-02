對獎了嗎？3、4月期發票千萬大獎開出11張　花15元買茶飲就成幸運兒

▲財政部今日下午將公布統一發票清冊（圖／記者劉維榛攝）

記者吳靜君／台北報導

對發票了嗎？今年3、4月期統一發票已經在上週一（25）日開獎，財政部今（2）日下午將公布統一號碼中獎清冊，根據財政部統計，1000萬元特別獎中獎號碼「91911374」中獎張數11張；200萬特獎中獎號碼「08501338」中獎張數16張。

財政部解析，這次千萬特別獎開獎號碼是9開頭，過去千萬開獎張數在10到16張之間，新冠肺炎（COVID-19）疫情有一點點的衝擊，但也有人轉向在網上消費，以「9」開頭的經驗來看，開出張數有偏低一些；過去「9」開的次數是5到6次，開出的次數在各號碼間也維持中間。

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財政部表示，3、4月期中獎發票自6月6日起至到9月7日止，請民眾記得兌領。且今年開始，財政部也增開雲端發票專屬獎項500元多了10萬組至50萬組，民眾也多多利用雲端發票。

統一超商3位千萬元得主 花15元買茶飲就中大獎

各連鎖通路也公布中獎的幸運兒，統一超商（7-11）有3位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹縣新豐鄉的明大門市購買81元的義大利麵及茶飲；一人在新北市泰山區滿泰門市購買15元茶飲；一人則在台北市文區新萬隆門市購買35元零食，都花不到100元就成了千萬大獎得主。

特獎200萬元部分共有3位得獎者；一人在雲林縣古坑鄉的新古坑門市購買共60元的微波冷凍品及飲料；一人在屏東巿的永大門市共購買64元的飲料；一人則在高雄市岡山區昶林門市購買100元的遊戲點數。

全家開出2張千萬大獎 39元買泡麵喜中獎

全家這次也開出2組特別獎1000萬元，消費者於樹林龍興店，花費55元購買飲料幸運中獎，另一位消費者於土城寬樺店，花費39元購買泡麵中獎。

特獎200萬元開出1組，自台中水莊店開出，消費者花費25元購買泡麵，幸運獲獎。

全聯開出1張 貓奴花223元買家用品即中千萬

全聯則開出一張1000萬特別獎與一張200萬特獎，其中特別獎開出的幸運門市為彰化伸港店，消費者花費223元購買等漂白水、除蟑劑、貓罐頭等商品，即中了1000萬特別獎。

另開出200萬特獎的門市則為台南大勇店，消費者僅花費47元購買洗選蛋，就被幸運之神眷顧。



▼統一發票3、4月中獎號碼。（圖／社群中心製）