CNN：白宮準備接觸「黑人社區領袖」　川普仍專注解決治安問題　

記者蔡儀潔／綜合外電報導

非裔男子佛洛伊德之死引爆美國民眾不滿，一名知情人士向CNN透露，總統川普及其顧問仍在權衡如何應對這場全國爆發的示威，白宮官員已準備與一些黑人社區領袖接觸，有可能於週末舉行傾聽會（listening session）。

據CNN6月1日報導，知情人士表示，川普當日行程安排內容包括與州長、執法官員和國家安全負責人進行電話會議。這顯示川普專注於解決治安問題，而非種族主義與員警濫用暴力這一導火索。

報導指出，川普在推特的PO文集中於對左翼激進組織ANTIFA的攻擊與鎮壓暴力，有時還使用帶有軍國主義色彩的詞彙。儘管如此，白宮內部有人認為，總統應聽取黑人社區的意見，以更好理解問題並就事態解決提出意見。

報導稱，在川普任職總統期間，大部分內閣成員都是白人，僅住房和城市發展部（Housing and Urban Development）的部長卡森（ Ben Carson）是唯一的黑人成員。

▲白宮周邊31日晚間持續動亂。（圖／路透）

對於在美國大範圍爆發的示威活動，川普1日怒批示威者是恐怖分子，而各州州長應該要立刻採取強有力的報復，如果州長們不掌控局面的話，看起來就會像個癟三。

▲白宮外的示威活動。（圖／路透）

佛洛伊德死於上月25日，示威民眾於同月29日包圍住白宮，場面一度差點失控，當時川普就在隨扈的護衛下進入地下碉堡避難。川普還在推特上表示，他仔細看了特勤局在護送他時所做出的每一個步驟、每一個動作，並形容他們「非常的酷」。

相隔不到72小時，因為激動的示威者群聚白宮外可能造成危險，川普因此再度被護送至地下碉堡。消息傳出後，示威者及不少網友紛紛笑他是「碉堡小子」。