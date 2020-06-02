壓脖惡警曾遭18次投訴！17歲男孩被「舉槍瞄準」：如果我不是白人會怎樣？

記者蔡儀潔/綜合報導

隨著「佛洛伊德之死」一事愈演愈烈，涉事的白人員警蕭文（Derek Chauvin）過往歷史也被相繼揭露。CNN指出，蕭文此前曾收到18次投訴，其中一項由伯格（Kristofer Bergh）在2013年提出，當時只有17歲的他因發射玩具子彈，被蕭文用槍瞄準，「如果我和我的朋友不是白人，那會發生什麼？」

據報導，伯格當時在車內與朋友把玩玩具子彈槍，並向窗外發射玩具子彈，當他快回到家時，蕭文用槍瞄準了他，「他們告訴我要回到車裡，舉起雙手，我遵守了這些指令，把包放到地上後舉起手，慢慢回到車內，試圖不作出任何突然的動作，然後他們走近汽車，仍舉著槍，問我們當中誰射出了玩具子彈。」

伯格強調，蕭文等員警當時承認他們知道那只是玩具子彈，但仍選擇舉槍瞄準他。警方向伯格母親稱，伯格和伯格的朋友們試圖逃避員警，但伯格認為這一指控十分荒謬。

伯格表示，「我唯一能想到的，如果我和我的朋友不是白人，那會發生什麼？蕭文和他的同事會如何將這種情況進一步升級，甚至可能奪取別人的生命？」

▲蕭文用膝蓋壓死非裔男子佛洛伊德（George Floyd）。（圖／路透）

目前，蕭文31日就被移轉至明尼蘇達州安全級別最高的「橡樹公園高地監獄」（Oak Park Heights Prison），是個迄今無人成功越獄逃脫的第5級最高安全級別監獄，通常接收高風險、惡名昭彰的犯人。當局表示，把蕭文移轉監獄的部分原因與新冠肺炎疫情有關，因為當地31日有越來越多人被逮捕。

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