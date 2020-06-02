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臉書爆虛擬罷工！祖克柏拒下架川普貼文　各層級員工怒發文：我不同意

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▲▼臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

▲臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普在推特及臉書上針對全美暴動發言，其中涉及到鼓勵警察對暴動者開槍的言論，雖然推文立刻被推特下警語並隱藏起來，但臉書創辦人兼執行長馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）拒絕對該篇貼文採取任何動作，引發眾多員工不滿。從高層到 基層的員工，紛紛以「虛擬罷工」表達憤怒，包括臉書門戶網站的設計總監庫洛（Andrew Crow）。

川普上周發布一則推文，並將文章複製到臉書貼上，文章內容直白鼓勵警方對暴力分子動用武力，「當搶劫發生，射擊就會開始」（Whem the looting starts, the shooting starts）。推特將該篇文章隱藏，並加註警語，但比推特更大的社群網站平台 ─ 臉書，卻因馬克祖克柏的旨意而拒絕對該篇文章採取何行動，因為就祖克柏而言，推特將該推文視為「總統鼓勵警察對民眾開槍」，但他卻認為這是一個「總統對示威者的警告，若做出逾矩行為將會被警方射擊。」

祖克柏的態度清楚表示，臉書不會下架川普的貼文，而此舉卻在臉書內部引發強烈的反彈聲浪。眾多員工紛紛在網路上發表對公司態度的不滿與措辭強力的言論，高層如設計總監庫洛也在推特發文，「一個煽動暴力和散播錯誤訊息的網站平台是讓人無法接受的，不論你是誰或那篇貼文是否具有新聞價值。我不同意祖克柏的表態，並且會努力讓改變發生。」

另一名公然反對臉書大神的高層則是研究開發團隊的成員、主打心智鍛鍊的app「Lucid」的前執行長史特爾曼（Jason Stirman），他也發布推文表示，「我不知道要做什麼，但我知道什麼都不做是不能接受的。我是一個徹底不同意祖克柏對川普貼文毫無作為的臉書員工，那貼文很明顯在煽動暴力，我並沒有和FB站在同一邊。對種族主義不應該有中立這種立場。」

臉書負責動態消息的產品設計主任佛瑞塔斯（Ryan Freitas）也說，「馬克錯了，而我會盡全力發出最大的聲音，讓他改變想法。」其他站出來發聲的還有產品管理部門的主管塔夫（Jason Toff）、產品設計師莎拉張（Sara Zhang），以及各層級員工。

相較臉書共4萬5000名員工，站出來發聲算是一小部分，但這種從上到下皆有人公然反對馬克祖克柏的行為，在臉書內部也算罕見，同時某種程度上透露出了公司運作的問題。

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