誓言動員軍隊…川普到教堂前「舉聖經拍照」！多州州長火速回嗆

▲川普針對「佛洛伊德之死」示威發表演講之後，到聖約翰公會教堂 （St. John`s Episcopal Church）前高舉《聖經》，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間1日晚間針對「佛洛伊德之死」示威發表全國演說，譴責暴力行為。他建議各州政府動員國民兵，誓言在必要時刻派遣軍隊控制局勢，演說完畢前往聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前高舉《聖經》拍照，高喊「我們是全世界最偉大的國家」。但是，紐約、奧勒岡與伊利諾州州長已經發聲拒絕總統的建議。

川普在演講中自稱「法律與秩序」的總統，指稱極左派團體操控示威，使得情勢演變成暴動，並將攻擊警方的行為定義為「國內恐怖行為」。他「強烈建議」各州政府動員國民兵，下令州長、市長部署大量執法武力，直到暴力活動平息，「如果有城市或州拒絕採取行動的話」，也誓言引用《1807法案》（1807 Law），動用美國軍隊上街「盡快解決問題」。

▲美國總統川普誓言動用軍隊平息騷亂。（圖／路透）



綜合CNN、《衛報》報導，川普語畢提到，「現在我要向一個非常、非常特別的地方致敬」，接著在白宮人士隨行之下，穿越拉斐耶公園（Lafayette park），來到白宮對面的聖約翰公會教堂。他在建築物外頭駐足了一段時間，拿出一本《聖經》接受媒體拍攝，並高喊「我們是世界上最偉大的國家。」

但是，在川普表演說之前，白宮外圍就驚傳爆破聲，聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前的示威者被警察發射催淚彈與橡膠子彈驅離。因此，許多輿論揣測，此舉是為了總統的拍照地點清場。

▲美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）對於川普的建議直接表示「不了謝謝」。（圖／路透）



川普誓言動用軍隊的說法一出，已有數州州長做出回應。紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）表示，「謝謝你，但是不了，謝謝你。」他指出，即使是來自華盛頓特區的相片也顯示，許多人都是和平示威者，「他們是年輕人，很大一部分是華盛頓特區的白人，他們被佛洛伊德謀殺案中發生的事情冒犯了，這也是理所當然的。」

古莫強調，搶劫與犯罪行為不可容忍，從執法角度來看也必須被遏止，但做出「破壞性」行為者只是「一小部分」族群，「他們被與示威者混為一談了。但總統今天做的是號召美國軍隊對抗美國人民。」

▲美國俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）反駁川普的呼籲。（圖／達志影像／美聯社）



俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）透露，已經拒絕波特蘭（Portland）市長對於國民兵進駐的要求，「這不是市長第一次要求動員國民兵，也不是我第一次拒絕」。她指示州警方布署更多額外警力協助波特蘭，重申這些並非武裝人員，「美國各地街道充滿士兵，這正是總統川普想要的。他今天早上在與全美各州州長的電話會議上清楚表明了這一點。我想要確保，社會大眾在這個非常需要呼籲改革的情況之下，也可以安全發聲。」

▲佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美示威，部分人士與警方對峙。（圖／路透）



伊利諾州州長普利茨克（J. B. Pritzker）反駁了川普動員軍隊的呼籲，否決「聯邦政府可以向伊利諾州派遣軍隊」的說法。他認為，川普想要讓大眾從疫情應對的失敗上轉移注意力，「總統在這裡創造一個具有煽動性的時刻……他現在想要創造另外一個話題，讓他可以成為法律與秩序的總統。」

普利茨克也提到，警方針對白宮外示威者投擲催淚彈，這種處理方式是錯誤的，「和平示威者有權利在那裡……這不是我們在美國的行事方式。」

►快訊／白宮外驚傳爆炸！川普：攻擊警方是恐怖行動 出動國民警衛軍制亂

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】