北市貴族學校狼師猥褻小六童　妻泣曝變態行徑：「嘉明針筒」代替行房

圖、文／鏡週刊

台北市1所歷史悠久的私立小學驚傳狼師性侵男童案，1名范姓教師利用家長對他的信任，將學生帶回家個別輔導，竟以手指插入男童肛門猥褻，還用刮鬍刀剃光男童的陰毛，日前遭重判3年10個月入獄服刑。

▲台北市知名私立小學范姓教師因猥褻男童遭判刑，未料，他為了傳宗接代，竟然將精液裝進針筒代替行房，妻訴請離婚獲准。（圖／鏡週刊提供，下同）



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未料，范姓教師的變態行徑不止於此，他不與新婚妻子行房，但為了傳宗接代，竟將精液裝進針筒，再插入妻子下體注射到體內，老婆受不了向法院訴請離婚獲准，范姓狼師得賠償妻子30萬元精神撫慰金。

台北市一所歷史悠久的貴族學校，遭爆有一名任教超過10年的范姓教師，竟多次對2名未滿14歲的小六男學生性侵及猥褻，還用刮鬍刀將被害學童的陰毛全部剃光，遭高院判處3年10個月有期徒刑定讞。官司審理期間，這名狼師的妻子更揭穿他在婚後不堪的變態行徑，並向法院提出離婚官司。

范妻指稱，婚後不久，老公態度丕變，剛開始以擔心影響她睡眠為由，在床上放置枕頭及棉被擋在2人中間，夫妻雖同床，卻形同分房；後來丈夫還說對性行為感到有壓力，拒絕行房，卻又要求她傳宗接代，竟然將精液裝進針筒內，再注射到她體內，她因深愛丈夫，只好委屈求全配合。

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