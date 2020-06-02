川普2次躲白宮地下避難被譏「碉堡小子」　怒批眾州長太軟弱：你們要掌控局面

▲川普周一（1日）發表重大演說前，先和州長們進行視訊會議，並要他們採取強力作為。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國部分抗議佛洛伊德之死的民眾，5月31日晚間再次逼近白宮，據傳總統川普再被帶到地下碉堡避難，因此被示威者嘲笑是「碉堡小子」（Bunker boy）。川普周一（1日）怒批示威者是恐怖分子，而各州州長應該要立刻採取強有力的報復，如果州長們不掌控局面的話，看起來就會像個癟三。

綜合外電報導，川普1日在白宮視訊會議上「告誡」個州長，「你們要掌控局面，如果你們不掌控，你們就是在浪費自己的時間，他們會騎到你們頭上，你們就會看起來像是一群癟三。」

「丟石頭就向開槍一樣」，川普對州長們說，「你們必須掌控局面」。他認為州長們對示威者的態度都過於軟弱，而他說出歷任總統相當罕見會說出的話，便是要州長們在對付示威者時，不必太過小心。

佛洛伊德死於上月25日，示威民眾於同月29日包圍住白宮，場面一度差點失控，當時川普就在隨扈的護衛下進入地下碉堡避難。川普還在推特上表示，他仔細看了特勤局在護送他時所做出的每一個步驟、每一個動作，並形容他們「非常的酷」。

相隔不到72小時，因為激動的示威者群聚白宮外可能造成危險，川普因此再度被護送至地下碉堡。消息傳出後，示威者及不少網友紛紛笑他是「碉堡小子」。

►快訊／白宮外驚傳爆炸！川普：攻擊警方是恐怖行動 出動國民警衛軍制亂