紐約市長千金上街被捕！警怒罕見「流出」隱私個資　推特急下架





▲紐約市長白思豪（Bill de Blasio）女兒被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國非裔男子佛洛伊德遭警壓脖致死的怒火，周末延燒全美，而一向被歸類在進步開明的大蘋果紐約，也有網友在5月30日拍到一名非裔女示威者被捕。該名女子名叫奇雅拉，姓為白思豪（Chiara de Blasio），她正是市長白思豪（Bill de Blasio）的女兒。

《紐約時報》報導，紐約市警方過去4天逮捕的成千上百名示威者，警方公會在推特公布上週六晚間逮捕的示威者名單，其中只有一人的名字被放大成為亮點，因為他們知道25歲的奇雅拉就是白思豪的女兒。

不尋常的是，警方部門一般不會對外界釋出內部報告，公會這次卻罕見將奇雅拉的個人資訊一次張貼上網，包括身高、體重、地址、生日以及汽車駕照等隱私全公開。該推文很快因為違反推特守則而被下架，公會的推特帳號也被立即停權；推特證實，「該帳號因違反隱私權政策，被暫時封鎖。」

紐約市警方公會之所以會做出如此反常行為，正是出於憤怒，因為他們認為如果市長都讓女兒上街抗議，就等於這個城市的首長已經表態，那警方還執不執法，要怎麼保護紐約市？

周六暴動在全美造成多人受傷，警車甚至無辜的商店遭到破壞、縱火和打劫，是美國近半世紀以來最嚴重的暴動之一。警方報告並未指控奇雅拉有投擲任何物品，僅描述當時要求她離開百老匯大道和第12街，但她拒絕；市長白思豪則說女兒全程都是和平抗議。

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