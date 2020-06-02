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快訊／美國退出WHO　譚德塞「一句話」公開回應川普！

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▲▼美國退出WHO　譚德塞「一句話」公開回應川普！。（圖／wHO）

▲譚德塞「一句話」公開回應川普！（圖／世界衛生組織）

記者許力方／綜合報導

世界衛生組織（WHO）1日在日內瓦舉辦的例行記者會上，針對美國退出做出回應，總幹事譚德塞表示，美國過去的參與已經為WHO帶來很大的改變，期望未來可以持續合作，並透露近期將與美方溝通。

美國總統川普3天前在白宮宣布，終止與WHO的關係，並將資金轉移。譚德塞回應，數十年來，全球一直受益於美國政府和人民長期的強力合作，過去美國慷慨對世界衛生貢獻，在公共衛生領域都產生了巨大的影響，最後更喊話「WHO希望繼續與美國合作。」

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