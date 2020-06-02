口罩解禁搶賺機會財！內外銷價差大　廠商接單拚外銷

▲口罩大廠康那香在口罩解禁後，預計將優先消化疫情期間欠單。（圖／康那香提供）

記者姚惠茹／台北報導

國內醫療口罩昨（1）日正式解禁，扣除政府定額徵收的800萬片以外，廠商可以將其餘產能自由賣賣，但是由於台灣目前有5元的實名制口罩，所以有業者透露內銷的價格不會差太多，反而是外銷的價格比較好，因此就有不具名廠商坦言會以外銷為主，不過口罩大廠中衛則是強調將會全數內銷。

口罩正式解禁，國內各大量販、超商都已經展開口罩販售，有些搭配折扣後甚至比「口罩國家隊」更便宜，因此就有不具名口罩國家隊業者坦言，醫療口罩的關鍵原料熔噴布成本飆漲，所以相對內銷價格的5~7元左右，外銷15~20元的價格更好，因此剩餘產能都將以外銷為主。

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不過口罩大廠中衛則表示，原本就以內銷市場為主，佔產能的90％，而且目前接洽到的外銷訂單都以7月為主，因此6月除了徵收的45%口罩以外，其餘產能41萬片都將供應內銷，直到7月起才會調整內外銷比例為6比4，並強調雖然外銷價格比較好，但相對的規格與要求也比較多。

至於口罩大廠康那香表示，目前內外銷的接單都有，只是要先消化過去疫情期間所接到的訂單，雖然外銷的價格比內銷好，但是相對的規格與要求也不一樣，只是因為政府徵收的時間影響，所以出貨到國內的通路不會這麼快，甚至自家的官網和觀光工廠在整個6月都沒有貨源提供。

另一家口罩大廠台灣康匠指出，目前日產能達220萬片，扣除政府徵收的44%產能之外，其餘將會供應內外銷通路，內銷包含量販、超商，外銷則是接到不少美國、歐洲、日本、東南亞的訂單，強調價格以原料市場供需及價格來定。