友訊經營權之爭第一場戰役　謝金河警示公司經營者

▲財訊傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者姚惠茹／台北報導

財訊傳媒董事長謝金河今（1）日在臉書以「今年經營權之爭的第一場戰役：胡雪輸了！」為題發文，內容提到友訊科技由兩位被公司派解任的獨董，召開的臨時股東大會，今天兩軍短兵相接，結果大出市場預期，公司派慘敗，恐怕要交出經營權。

謝金河表示，今天臨時股東大會出席率66.69%，投票罷免公司4席董事及一席獨董，結果市場派以75.21%全數通過，在這場經營權之爭過了重要一關，下一次是6月15日的股東常會，如果市場派已囊括7成以上股權，胡雪要扳回劣勢機率已不大。

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謝金河指出，今天由台鋼集團謝裕民主導的市場派要進入友訊公司，卻被高次軒的兒子擋在門口。眼看著公司就要被人搶走，高次軒的遺孀胡雪及兒子恐怕非常難以接受。

謝金河分享，友訊的臨時股東大會是今年眾多上市櫃公司經營權之爭的第一場戰役，現在看來市場派獲勝，這對於接下來的公司經營權保衞戰有很大的啓示，一是台灣有很多很有價值的公司，因為經營者的不作為，而被市場人士盯上。

謝金河說明，友訊是顯著的例子，10年前，友訊的股價是88元，智邦科技是4.94元，現在智邦247元，友訊不到13元，這給了市場派有很大的發揮空間；像林學圃經營南港，他知道泰豐的價值，回頭搶泰豐。

謝金河補充，二是經營權之爭是比股權，經營者如果只是少數股權，公司隨時可能被搶走，像寶佳集團擁幾百億巨資，這回殺進東元，連黃茂雄都膽顫心驚，現在寶佳林陳海父子，台鋼謝裕民及龍邦的朱國榮已成股市三大狙擊手。他們現金充裕，隨時盯住市場，尋找可乘之機。

謝金河強調，三是台股蟄伏了30年，市場上有很多具有雄厚資產，但經營者缺乏企圖心的公司，市場派隨時都有四兩撥千金的機會，今年的資本市場經營權之爭此起彼落，這是最大誘因，友訊科技公司派輸了，揭開今年經營權爭奪戰的序幕。

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