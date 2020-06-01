後疫情時代！布局台股著重長期趨勢　投資人「選股重於選市」

▲台股今天終場漲136.86點，收在11079.02點，一舉攻上11000點大關。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情稍有和緩跡象，加上市場認為川普政府對港版國安法動作不如想像中嚴重，台股今（1）日終場收在11079.02點，收復萬一關卡。展望後市，法人認為，台股區間震盪格局不變，投資人布局選股重於選市。

根據彭博統計外資資金流向，從5月25日至5月29日，新興亞股共吸金1.1億美元（約新台幣33.2億元），其中以印度逆轉流出轉為吸金8.7億美元（約新台幣262.7億元）居冠，台股與南韓雙雙進入第4周連續流出，台股上周遭賣3.3億美元（約新台幣99.6億元）、南韓流出4.7億美元（約新台幣141.9億元）；整體來看，外資5月流出新興亞股金額為74.1億美元（約新台幣2,237.4億元）。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股失血3.3億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，除了MSCI季度調整之外，港版國安法也使得外資持續賣出，但受惠於上周五美股表現，台股今天終場上漲136.86點，收在11079.02點，收復萬一關卡。展望後市，他認為，短線上，MSCI賣壓應已告一段落，而港版國安法尚未確定實施時點，多頭信心可望延續，靜待解封後的經濟重啟。

針對疫情部份，周俊宏指出，目前新增病例主要以美國、巴西、俄羅斯、印度等較多，不過中、韓也有爆發第二波的傾向，接下來將持續觀察各國解封情形，若真正解封，經濟方有望重返復甦軌道，不過受到疫情影響全球在家工作的趨勢持續鮮明，PC、伺服器、主機板等相關需求成長空間樂觀。

除了防疫相關類股外，後疫情時代中美博弈也可能成重要議題。周俊宏分析，根據美國商務部新規定，各國採用美國科技、賣給華為的半導體產品，一律須取得美國政府許可，這遠比過去的「美國技術含量15%」以上才受限，更為嚴苛，使得相關替代供應鍊表現可期。

最後，本月美國聯準會將舉行FOMC會議，根據FED WATCH預期，本次利率將維持不變，且美國聯準會（Fed）第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上周受訪時表示，美國經濟可能在5月或6月觸底，下半年很有可能出現強勁復甦，同時認真考慮對公債設定特定殖利率目標，以確保借貸成本維持在谷底。周俊宏認為，在資金相對寬鬆的環境下，台股區間震盪格局不變，此時選股將重於選市，建議投資人鎖定長期趨勢布局。