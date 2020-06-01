行政院前院長陳冲：台灣納稅人不如動物　被「拔鵝毛」不能叫

▲新世代金融基金會董事長陳冲今日演講時談論台灣納稅人權利問題。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲今（1）日到東吳大學演講，談論台灣納稅人權利、地位的問題，即使台灣有納保法，但是充滿爭議，且並未真正保護到納稅人，台灣的納稅人「被拔鵝毛」不能叫還要微笑，頗為無奈。

陳冲到東吳大學以「從無奈的黑天鵝談起」為題，討論台灣納保法。

請繼續往下閱讀...

陳冲以一個很有趣開端形容台灣的納稅人，有一種動物比天鵝還要無辜，就是「鵝」，很多人喜歡比喻課稅就如同拔鵝毛，很多人喜歡說「拔鵝毛，鵝不會叫」但是其實鵝怎麼可能不叫，國外的說法是大家講好「少叫一些」。

也曾有官員說「鵝的毛長一身，會很熱」意思是鵝的毛太多，拔鵝毛是為鵝好，但仔細想想鵝為什麼要長這麼多毛，一定有什麼作用；「拔鵝毛是為鵝好」這也突顯政府課稅的錯誤心態，人民錢太多多課一點是為人民好，但是這對民眾而言不太公平；有些政府認為是因為幫民眾做事，所以理當要課稅，但正確來說政府要「感謝」民眾願意給你錢讓你做事。

此外，國外的對納稅人的觀念與國內很不同，國外的人常說是自己是「納稅人」，有給國家錢；但是台灣的用法是「納稅義務人」，納稅是「義務」，馬上就是矮一截，且納稅人也不能問「納稅的理由」。

近年台灣才有納稅人權利保護法，但是陳冲過去也指出，納保法有五大爭議，包含無理由稅單、為配合查稅可處罰、法令滾動式檢討太慢、母法未列入解釋範圍、追稅時間15年過長，雖然財政部也曾回應，納保法立法時都有參與評估相關情形。

而陳冲再度提出台灣納保法的荒謬之處，台灣有很多「保護法」像是動物保護法還普設動保官，我們常常可見動保官保護動物。但是納稅人卻沒有普設納保官，像現在要繳納綜所稅，有納保官告訴你「你多繳了那些稅、你可以不用繳哪些稅嗎？」而且納保官常常也常有矛盾，是由稅官調任，類似「球員兼裁判」，頗有納稅人不如動物之感；此外，像是「房屋稅」民眾永遠不知道是「如何被算出來的」因為算式過於複雜，到最後就只有乖乖繳稅。

陳冲最後形容台灣的納稅人：「有一隻鵝很無奈，被拔毛不能叫，還要微笑」。