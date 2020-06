拜登民調領先10%！示威現場蹲下傾聽：不能被憤怒消滅「請互相照顧」

▲拜登蹲在地上,與示威群眾對話。(圖/翻攝自Joe Biden 推特)



記者林彥臣/綜合報導

美國黑人「佛洛伊德之死」在美國超過30個城市,爆發示威行動,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)現身家鄉德拉瓦州的示威現場,戴上口罩蹲在街上,傾聽示威民眾的訴求。民調也顯示,拜登支持度領先美國總統川普(Donald Trump)約10%。

拜登在推特上發文表示,「我們的國家政處在傷痛之中,但我們不允許這個傷痛,將我們打敗」。

拜登強調,「如果我是總統,我將會促進這場對話,而且更重要的是,我會親自傾聽,就像我之前在威明頓一樣」。

拜登在另一則推文則強調,「我們的國家政處在傷痛之中,但我們不允許這個傷痛,將我們打敗,我們的國家正處在憤怒之中,但不能讓憤怒消滅我們,請注意安全,請互相照顧」。

We are a nation in pain right now, but we must not allow this pain to destroy us.



As President, I will help lead this conversation — and more importantly, I will listen, just as I did today visiting the site of last night's protests in Wilmington. pic.twitter.com/0h2ApbKT0C