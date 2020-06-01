拜登民調領先10%！示威現場蹲下傾聽：不能被憤怒消滅「請互相照顧」

▲拜登蹲在地上，與示威群眾對話。（圖／翻攝自Joe Biden 推特）



記者林彥臣／綜合報導

美國黑人「佛洛伊德之死」在美國超過30個城市，爆發示威行動，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）現身家鄉德拉瓦州的示威現場，戴上口罩蹲在街上，傾聽示威民眾的訴求。民調也顯示，拜登支持度領先美國總統川普（Donald Trump）約10%。

拜登在推特上發文表示，「我們的國家政處在傷痛之中，但我們不允許這個傷痛，將我們打敗」。

拜登強調，「如果我是總統，我將會促進這場對話，而且更重要的是，我會親自傾聽，就像我之前在威明頓一樣」。

拜登在另一則推文則強調，「我們的國家政處在傷痛之中，但我們不允許這個傷痛，將我們打敗，我們的國家正處在憤怒之中，但不能讓憤怒消滅我們，請注意安全，請互相照顧」。

We are a nation in pain right now, but we must not allow this pain to destroy us.



As President, I will help lead this conversation — and more importantly, I will listen, just as I did today visiting the site of last night's protests in Wilmington. pic.twitter.com/0h2ApbKT0C — Joe Biden (@JoeBiden) May 31, 2020

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