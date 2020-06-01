29歲癌末男砸60萬「導管滑脫」後病逝！家屬依遺願...抬棺撒冥紙轟診所疏失

▲高雄一名吳姓癌末病逝男子，家屬抬棺、撒冥紙抗議診所有疏失 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓癌末男子在一個月前發文控訴，左營一間診所進行肝動脈導管埋設，但沒想到發生導管滑脫，最嚴重要進行截肢，控訴診所的吳姓醫師有醫療疏失，但就在發文完後一個月不幸病逝，家屬遵從吳姓男子遺願，前往診所門口抬棺抗議，大批人馬驚動轄區出動20名警力緊急到場戒護，而診所律師表示：請循正常途徑來溝通。

1日下午3點半就在左營博愛路，大批戴著口罩的民眾出現在診所門口，而且還抬棺、撒冥紙控訴這間診所「黑龍轉桌，草菅人命」，大量的冥紙在空中飄散，整個人行道都是，讓轄區員警緊急接獲通報，20名員警立刻到場戒護，就怕發生衝突，雖然員警有一度制止對方不要灑冥紙，但是惹來不高興，其中一名男子對員警相當生氣表示，「今天就是要來鬧事的」，還好最後彼此都冷靜了下來。

▲高雄一名吳姓癌末病逝男子，家屬抬棺、撒冥紙抗議診所有疏失 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一名吳姓癌末病逝男子，家屬抬棺、撒冥紙抗議診所有疏失 。（圖／記者吳奕靖攝）

這起抬棺撒冥紙抗議的起因就是一名29歲的吳姓男子，在2017年的7月被診斷出罹患肝癌，隨後進行治療，然後就在2019年的8月來到左營這家診所進行「永久的肝動脈化療」，所以在大腿埋設了導管，但是沒想到2019年的11月4日發現大腿紅腫嚴重，當時詢問診所醫師，醫生表示為「這是化療藥副作用與併發症，給予一條外傷藥膏塗抹」，但是就在18天之後發現情況越來越嚴重，所以吳姓男子回到北榮來就診，被北榮醫師告知「導管」脫落，最嚴重得要截肢。吳姓男子在4月14日透過朋友發文控訴診所，但是1個月後不幸病逝。

吳姓男子的家屬說：「他人在的時候就沒道歉，現在人走了，我們也不需要他們道歉，我們也不需要他們的賠償，我們站在家屬的立場，死者在生的時候有講過，要讓其他的癌症病友知道這間診所的行徑，其他道歉跟賠償，我們家屬都不要，我們只是要讓大家都知道，如果要治療癌症，還是要去大醫院比較有保障」。

▲高雄一名吳姓癌末病逝男子母親（圖中左）靜坐抗議 。（圖／記者吳奕靖攝）

被指控的診所找來律師出面說明，委任律師劉嘉凱表示：「吳姓病患確實有在這個診所就診，他是有化療的需求，只是說他在化療過程中，導管有滑脫，診所醫師有建議另行裝入，但是吳姓病患就沒有接受，另外去求診，現在事隔大半年，現在診所對於吳姓病患後續，為何會導致這個結果，並不了解，相關訴求我們是希望病患可以循求正常途徑，像是向高雄市衛生局請求調處或是走醫療審議的程序，診所這邊都會欣然接受」。

▲高雄一名吳姓癌末病逝男子的母親按鈴要診所出面說明，但未獲得回應 。（圖／記者吳奕靖攝）