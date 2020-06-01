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炎亞綸醫生爸買早餐「他一次都沒吃過」　淚崩：找不到和父親相處方式

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記者林彥君／台北報導

炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）聯主持公視《36題愛上你》，邀來邵雨薇、梁正群當來賓，身為「星二代」的梁正群被Sandy問有沒有恨過爸爸？梁正群說：「我覺得沒有到恨，但是討厭絕對有過。」提及爸爸梁修身買早餐的事，還讓炎亞綸深有同感，數度激動落淚。

▲▼ 梁正群的父子關係談話令炎亞綸激動落淚。（圖／公視提供）

▲梁正群的父子關係談話令炎亞綸激動落淚。（圖／公視提供）

梁正群認為自己至今不知道怎麼跟爸爸相處，梁正群提到，近來這段時間跟梁修身在家，梁修身買各式早餐，到了午餐時間還會看下梁正群吃了什麼，雖理解這是爸爸表達關愛的方式，但梁正群覺得不需要，「他買早餐給我，我都會覺得很煩。」而他這些話也令主持人炎亞綸心有同感，甚至激動落淚。

炎亞綸在節目中泛著淚說：「我爸以前也是買早餐給我，我也是覺得『你幹嘛？我自己去處理就好了』，他買過好幾次早餐，我沒吃過一次。」炎亞綸的爸爸是醫師，小時候不常待在家，炎亞綸表示：「覺得父親的距離是有點遠的，然後又覺得我們不會相處、找不到方式相處。」

▲▼ 梁正群的父子關係談話令炎亞綸激動落淚。（圖／公視提供）

▲炎亞綸、唐綺陽、邵雨薇、梁正群、與吳姍儒。（圖／公視提供）

同為星二代的Sandy也受影響，含著淚說：「我覺得父親是我們這個時代共同的疼痛。」吳姍儒形容，就算父親很愛你、就算父親離你很近，他們也經過很長的路，才有辦法學會大概當父親是什麼樣子，「我們都渴望，可是我們也不知道怎麼表達我們渴望。」一句話又再度逼哭炎亞綸。

唐綺陽最後補充說：「大家可以去注意以後你有下一代，你的爸爸是怎麼在疼你的孩子，你就知道他當年有多麼想用這樣的方式疼你，他只是沒有時間。」
 

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