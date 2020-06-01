日本首例！清潔公司社長「拉抬售價」轉賣1.6萬片口罩遭逮

▲日本一名清潔公司社長因私下轉售口罩遭逮。（示意圖／記者張毓容攝）



記者王佩翊／編譯

日本政府為維護社會安定，自3月15日起明令禁止高價轉售口罩，岡山縣卻出現一名清潔公司社長以公司名義從中國進口7萬片口罩，然而卻將其中的1萬6000片口罩，以每片多出5日幣（約新台幣1.39元）的價格轉售給香川縣與岡山縣的2名自營業者，因此被岡山縣警方以違反《國民生活安定緊急措施法》逮捕，這也是日本國內首例因高價轉售口罩被逮的案例。

根據《產經新聞》報導，現年34歲的清潔公司社長藤井淳希4月底以公司名義，用308萬日幣（約新台幣85.9萬元）從中國進口7萬片的口罩，並在4月29日將1萬4000片平均成本只要44日幣（約新台幣12.2元）的口罩以每片49.5日幣（約新台幣13.8元）的價格賣給岡山市的一名友人（共計69萬3000日幣，約台幣19.3萬元），同月30日，再以每片50.6日幣（約新台幣14.1元）的價格，高價轉賣2000片口罩給倉敷市的另一名男性（共計10萬1200日幣，約台幣2萬8258元）。

岡山縣警方尚未公布嫌犯是否承認犯行，目前仍在深入調查中。此外，該名嫌犯也是日本訂定禁止高價轉售口罩的相關法令後，首次以該名義逮捕之人。

另一方面，日本受到新冠肺炎疫情影響，自3月15日起禁止民間轉售，或拉抬售價。

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